Sahiplendiği köpekleri katleden doktor Muhammet Mustafa Duman'ın cezası belli oldu

Sahiplendiği köpeklere cinsel istismarda bulunup öldürdüğü iddiasıyla, "Müstehcenlik" ve "Birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme" suçlarından yargılanan sanık doktor Muhammet Mustafa Duman, 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Olayın ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, sanığın sahiplendiği köpekleri sistematik biçimde istismar ettiği ve bazılarını öldürdüğü iddia edilmişti. Duman hakkında hazırlanan iddianamede, hayvanlara yönelik ağır istismar eylemlerinin “kasten öldürme” kapsamına girdiği vurgulanmıştı.

TOPLUMDA BÜYÜK TEPKİ

Dava süreci boyunca çok sayıda hayvan hakları savunucusu ve sivil toplum örgütü adliye önünde adalet talebiyle eylemler düzenlemişti. Mahkemenin kararı, kamuoyunda “emsal niteliğinde” bir adım olarak değerlendirildi.