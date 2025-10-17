İyilik Gemisi Gazze’ye ulaştı mı, nerede? Gazze’ye umut taşıyor

Gazze için insani yardım malzemesi taşıyan 17. "İyilik Gemisi" Gazze'ye yardım için yola çıkmıştı.

İYİLİK GEMİSİ GAZZE'YE ULAŞTI MI?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 17 sivil toplum kuruluşunun desteği ile hazırlanmış olan 900 tonluk insani yardım malzemesini taşıyan gemi için 14 Ekim Salı günü Mersin Uluslararası Limanı'nda uğurlama töreni düzenlenmişti. İyilik gemisi 3 gün süren yol sonrasında Gazze'ye en yakın nokta olan Mısır'ın El-Ariş Limanı'na yanaştı.

İYİLİK GEMİSİ GAZZE'YE GİTTİ Mİ?

3 gün süren yolculuk sonrasında İyilik Gemisi bölgeye ulaştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Uluslararası İnsani Yardım Daire Başkanı Seyfettin Karabulut, "Bölgeye ateşkes sonrasında ilk ulaşan insani yardım gemisi ülkemizin gemisi olmuştur. Gemideki acil insani yardım malzemelerini ivedi bir şekilde Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için tüm planlamamızı sahada gerçekleştirmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE GAZZE'YE YARDIM YOLLADI MI?

Gazze'de yaşananların son bulmasıyla beraber yardımlar başladı. Ülkemiz 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye 14 uçak ve 16 gemiyle insani yardım ulaştırdı. İnsani yardım için yola çıkan ilk gemi ise 17. İyilik Gemisi oldu.