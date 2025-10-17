Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
Ekonomi
Bakan Bolat: Güney Afrika Cumhuriyeti ile ticaretimiz 2 milyar doları aştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki dış ticaret hacminin 2 milyar doları aştığını belirterek, ülkeler arasında 2 gün önce imzalanan anlaşma sonrası hedefi daha yukarıya koyduklarını söyledi.

Bakan Bolat: Güney Afrika Cumhuriyeti ile ticaretimiz 2 milyar doları aştı
AA
17.10.2025
Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor. 'Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak' ana temasıyla düzenlenen forum kapsamında, 'Güney Afrika Cumhuriyeti Ülke Sunumu' yapıldı.

Bakan Bolat, buradaki konuşmasında, Türkiye ile Güney Afrika arasında 2 gün önce "Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonunun (JETCO) Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri" ile "Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın imzalandığını anımsatarak, JETCO sayesinde bundan sonra iki ülke arasındaki ticaret hacminin çok daha yüksek rakamlara yükseleceğini söyledi.

Bu anlaşmanın iki ülkenin halklarının refahının artmasına büyük katkı sağlayacağını dile getiren Bolat, "Gelecek yılın ilk yarısında da Türkiye'den çok geniş bir yatırımcı, müteahhit ve ticaret heyetiyle Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştireceğiz ve bu JETCO toplantılarının ilkini Güney Afrika'da gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Bakan Bolat: Güney Afrika Cumhuriyeti ile ticaretimiz 2 milyar doları aştı

'TÜRKİYE, AFRİKA İÇİN GÜVENİLİR, SAĞLAM VE GÜÇLÜ BİR MÜTTEFİK'

Bakan Ömer Bolat, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 3 trilyon dolar milli geliri olan Afrika kıtasının en gelişmiş, en sanayileşmiş ve altyapısı en iyi durumdaki ülkesi olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha yüksek rakamlara ulaşmalarını yürekten diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanı'mızın 2003 yılında başlattığı Afrika stratejisi çerçevesinde bütün Afrika ülkeleri gibi Güney Afrika Cumhuriyeti ile de siyasi, diplomasi, ekonomi, ticaret, yatırım, ulaştırma ve enerji gibi her alanda ilişkilerimizi azami büyüklüğe yükseltmek için çalışıyoruz. Bunların da gerçekten semeresini gördük. Türkiye, Afrika'ya eşitlik, adalet, karşılıklı saygı ve yüzyıllarca mağdur edilmiş Afrika halklarının ve ülkelerinin kalkınması, gelişmesi ve buna destek olma amacıyla Afrika'ya bakmaktadır. Afrika için güvenilir, sağlam, güçlü bir müttefik ve ortaktır. Biz de Afrika ülkelerini aynı şekilde görüyoruz. Aradan geçen 22 yılda Türkiye-Afrika ilişkileri her alanda mükemmel düzeye yükseldi."

Bakan Bolat: Güney Afrika Cumhuriyeti ile ticaretimiz 2 milyar doları aştı

'KARŞILIKLI TİCARETİMİZ 2 MİLYAR DOLARI AŞMIŞTIR'

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye ile Afrika arasındaki dış ticaret hacminin bu yıl 40 milyar doları aşacağını, Afrika'daki Türk yatırımlarının 15 milyar doları geçtiğini, Türk şirketlerin bu kıtada yüz binlerce Afrikalıya gelir kazandırdığını belirterek şunları ifade etti:

"Güney Afrika Cumhuriyeti ile karşılıklı ticaretimiz 2 milyar doları aşmıştır. Bu noktada 650 milyon dolar Türkiye'nin ihracatı, 1 milyar 350 milyon dolar da Güney Afrika'nın ihracatı vardır. Başta tarım makineleri olmak üzere elektrikli makineler, savunma sanayisi ürünleri, otomotiv ürünleri olmak üzere demir, maden ve kömür sektörlerinde karşılıklı ticaretimizi ve yatırımlarımızı artırabileceğimiz büyük fırsatlar bulunmaktadır. Enerji sektörü, ulaştırma sektörü, liman işletmeciliği de Türkiye ile Güney Afrika arasındaki işbirliği alanlarında yer almaktadır."

Bolat, Güney Afrika'dan Türkiye'de 80 civarında yatırımcı firma bulunduğunu, yaklaşık 75 Türk firmasının da beyaz eşya, plastik ürünler, elektronik cihazlar, makine imalatı, toptan ve perakende ticaret alanında Güney Afrika'da yatırım yaptığını söyledi.

Bundan sonraki süreçte resmi temasların daha fazla sıkılaştırılması, iş insanlarının sektörel ve genel ticaret heyetleri olarak karşılıklı ziyaretlerinin ve programlarının artırılması, enerji, lojistik, altyapı ve tarım gibi alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi gibi alanlara daha fazla eğileceklerini dile getiren Bolat, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 2030 hedeflerine ulaşmasında Türk müteahhitlerin daha fazla katkı yapabileceğini kaydetti.

Bolat, bilgi teknolojileri, sağlık, turizm, eğitim ve savunma sanayisinin diğer işbirliği alanlarını oluşturduğunu sözlerine ekledi.

#Türkiye-afrika İş Ve Ekonomi Forumu (tabef)
#Türkiye-güney Afrika Ilişkileri
#Jetco
#Ortak Ekonomi Ve Ticaret Komisyonu
#Afrika Yatırımları
#Güney Afrika Cumhuriyeti
#Ekonomi
