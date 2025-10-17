Beslediği başıboş köpek çocuğu ısırdı, 9 bin 300 lira ceza yedi

Kategoriler
İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Ege Akbaykal, geçen yıl sokakta başıboş köpeğin saldırması sonucu yaralandı. Baba Hakkı Umut Akbaykal, köpeği ilçede esnaflık yapan G.N.S'nin besleyip bakımıyla ilgilendiğini öğrenince esnaftan şikayetçi oldu. Yargılama sonunda sanığa 15 bin lira adli para cezası verildi, ceza sanığın geleceği üzerindeki etkileri nedeniyle 9 bin 300 liraya indirildi.