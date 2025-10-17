Koruma altındaydı! Günler önce görüntülenen oklu kirpiyi böyle ezdi

Muğla’nın Milas ilçesinde cadde üzerinde seyreden bir aracın, nesli tükenme tehlikesinde olan oklu kirpiyi altına alarak sürüklediğini gören mahalle sakinleri, araç sürücüsüne seslenerek durdurmak istedi. Oklu kirpiyi metrelerce sürükleyen araç sürücüsü bir süre sonra durup, yanındaki kişi ile araçtan inip durumu kontrol etti. Sürücü daha sonra ise hiçbir şey olmamış gibi aracıyla yoluna devam etti. Oklu kirpinin birkaç gündür mahalle arasında dolaştığı öğrenilirken, hayvanın aracın altında kalarak telef olmasına ve araç sürücüsünün duyarsızlığına mahalle sakinleri tepki gösterdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.