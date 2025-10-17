Emre Karayel ikinci kez baba oldu

Gümüş, Son Yaz, Arkadaşlar İyidir, Kocamın Ailesi ve Bir Kadın Bir Erkek gibi yapımlarda rol alan Emre Karayel, 2020 yılında iç mimar Gizem Demirci ile evlendi. Çiftin 2021 yılında Can adında oğulları oldu. Emre Karayel ile Gizem Demirci ikinci çocuklarına da dün kavuştu.

EMRE KARAYEL İKİNCİ KEZ BABA OLDU

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez bebek heyecanı yaşadıklarını duyuran ünlü çiftten güzel haber geldi. İkinci kez baba Emre Karayel mutlu haberi sosyal medyadan paylaştı.

Ünlü oyuncu Emre Karayel, ikinci kez baba olduğunu sosyal medya hesabından "Geldi ikinci paşam" paylaşımıyla duyurdu.

EMRE KARAYEL BAHAR DİZİSİNDEN AYRILDI

Bahar dizisine katılarak ikinci kez Demet Evgar ile aynı projede yer alan Emre Karayel, bu sezon diziden ayrıldı. Emre Karayel'in ayrılık kararının ardından sevenlerinden binlerce yorum geldi.