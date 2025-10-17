Katliam gibi kaza! Kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralılar var

Amasya’da feci bir kaza meydana geldi. Gümüşhacıköy - Merzifon arasındaki Keltepe mevkiinde seyreden Osman Kurt yönetimindeki hafif ticari araç, önündeki tıra çarparak savruldu. Hurdaya dönen araç, yoldaki süpürme aracına çarparak durabildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Araçtaki Salim Kurt, Süleyman Kurt, Nihat Kurt ve Şaban Geyik olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Osman Kurt ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.