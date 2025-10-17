Yaklaşık 30 milyon TL yolda sırra kadem bastı! Özel ekip kuruldu

Pablo Picasso'nun 'Gitarlı Natürmort' eseri, CajaGranada Vakfı'nın "Still Life: The Eternity of the Inert" isimli sergisinde sergilenecekti. Madrid'de bulunan tablo, Granada'ya götürülmek üzere özel bir bakliye aracına kondu. Araç, 3 Ekim'de yola çıktı, Granada'ya ulaştı fakat sergi alanında hiçbir zaman yer almadı.

KONTROL GEÇ YAPILDI

Vakıf yetkilileri, eserlerin kutulanırken hata yapıldığını, yanlış numaralandırılma yapıldığını bu yüzden de kontrollerin geciktiğini belirtti. Güvenlik kontrolünün gecikmesi nedeniyle kutular geç açıldı ve Picasso'nun eseri aralarında bulunamadı.

Polis devreye girdi ve eserleri Madrid'den Granada'ya getiren aracın şoförü araştırıldı, nakliye ekibinin de ifadeleri alındı.

''ORGANİZE SANAT KAÇAKÇILIĞI OLABİLİR''

Tablonun yolda mı yoksa sergi alanında mı olduğu araştırılırken yetkililer, satılma ihtimali üzerinde durdu. The Guardian'ın haberine göre, Bu tabloyu elden çıkarabilecek çok az kişi var. Büyük olasılıkla organize bir sanat kaçakçılığı olayıyla karşı karşıyayız" dedi.

Vakıf yönetimi, Picasso'nun tablosunun kaybolması üzerine büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını ifade ettiler:

"Tüm eserler güvenlik kameralarıyla izleniyordu. Kutuların taşınması ve açılması, vakfın kendi personeli tarafından yapıldı. Ancak sergi sorumlusu eserleri kontrol ederken Picasso'nun tablosunun eksik olduğunu fark etti."

INTERPOL DEVREDE

İspanyol yetkililer, tabloyu bulmak için Interpol'le iş birliği başlattı. Eserin ülke dışına çıkarılmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. Tablonun bulunması için özel bir ekip de kuruldu.