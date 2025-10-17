Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Yaklaşık 30 milyon TL yolda sırra kadem bastı! Özel ekip kuruldu

Dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun 'Gitarlı Natürmort' isimli eseri kayıplara karıştı. İspanya'nın başkenti Madrid'den Granada'ya taşınan 600 bin euro yani yaklaşık 30 milyon TL değerindeki eser, sergi alanına ulaşmadı. Tablo haftalardır, İspanyol polisi tarafından aranıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yaklaşık 30 milyon TL yolda sırra kadem bastı! Özel ekip kuruldu
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 16:59

Pablo Picasso'nun 'Gitarlı Natürmort' eseri, CajaGranada Vakfı'nın "Still Life: The Eternity of the Inert" isimli sergisinde sergilenecekti. Madrid'de bulunan tablo, Granada'ya götürülmek üzere özel bir bakliye aracına kondu. Araç, 3 Ekim'de yola çıktı, Granada'ya ulaştı fakat sergi alanında hiçbir zaman yer almadı.

KONTROL GEÇ YAPILDI

Vakıf yetkilileri, eserlerin kutulanırken hata yapıldığını, yanlış numaralandırılma yapıldığını bu yüzden de kontrollerin geciktiğini belirtti. Güvenlik kontrolünün gecikmesi nedeniyle kutular geç açıldı ve Picasso'nun eseri aralarında bulunamadı.

Yaklaşık 30 milyon TL yolda sırra kadem bastı! Özel ekip kuruldu

Polis devreye girdi ve eserleri Madrid'den Granada'ya getiren aracın şoförü araştırıldı, nakliye ekibinin de ifadeleri alındı.

''ORGANİZE SANAT KAÇAKÇILIĞI OLABİLİR''

Tablonun yolda mı yoksa sergi alanında mı olduğu araştırılırken yetkililer, satılma ihtimali üzerinde durdu. The Guardian'ın haberine göre, Bu tabloyu elden çıkarabilecek çok az kişi var. Büyük olasılıkla organize bir sanat kaçakçılığı olayıyla karşı karşıyayız" dedi.

Vakıf yönetimi, Picasso'nun tablosunun kaybolması üzerine büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını ifade ettiler:

"Tüm eserler güvenlik kameralarıyla izleniyordu. Kutuların taşınması ve açılması, vakfın kendi personeli tarafından yapıldı. Ancak sergi sorumlusu eserleri kontrol ederken Picasso'nun tablosunun eksik olduğunu fark etti."

Yaklaşık 30 milyon TL yolda sırra kadem bastı! Özel ekip kuruldu

INTERPOL DEVREDE

İspanyol yetkililer, tabloyu bulmak için Interpol'le iş birliği başlattı. Eserin ülke dışına çıkarılmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. Tablonun bulunması için özel bir ekip de kuruldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hem kendini hem tarla sahibini zengin etti! Bir yürüyüş sırasında milyonların sahibi oldu
Tavan arasındaki miras: Çatlak vazoya biçilen değer dudak uçuklattı!
ETİKETLER
#Pablo Picasso
#Sanat Kaçakçılığı
#Sanat Soygunu
#Kayıp Eser
#Interpol
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.