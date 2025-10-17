Gençlerbirliği, seçimli Olağanüstü Genel Kurulu tarihini açıkladı

Gençlerbirliği, 2025 Olağanüstü Genel Kurulu için açıklama yaptı. Olağanüstü Genel Kurulu'nun 29 Kasım'da seçimli olarak yapılacağı duyuruldu.

Gençlerbirliği'nde genel kurul üyeleri, kulübü "seçimli olağanüstü genel kurul"a götürmek için imza kampanyası başlatmıştı.

İSTİFA SONRASI YENİ İSİM

Gençlerbirliği'nde Osman Sungur'un istifasıyla boşalan başkanlık görevine, yönetim kurulunda yapılan oylama sonucu Mehmet Kaya getirilmişti.