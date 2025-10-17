Balıkçının şaşkına çeviren satış yöntemi! Hamsileri çiğ çiğ yedi

Ankara’nın Sincan ilçesinde, halk pazarında hamsi satışı yapan balıkçı Yakup Öztürk’ün müşterileriyle yaşadığı diyalog, renkli anlara neden oldu. Tezgahının başında balıkların tazeliğini anlatan Öztürk, iddiasını kanıtlamak için hamsileri çiğ olarak yiyerek herkesi şaşırttı. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Öztürk, “Balığın en tazesi Ankara’da yenir” dedi.