Minibüs kaldırıma çıktı! 2 yayayı altına aldı

Adana'da kontrolden çıkan minibüs kaldırımdaki 2 yayayı yaraladı. Korkunç kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Seyhan'da meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre K.D., idaresindeki yolcu minibüsünün hakimiyetini kaybetti. Kaldırımda oturan yayalar A.Ş.S. ve R.Ö.'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.