Singo Başakşehir maçında oynayacak mı, neden yok? Singo neden oynamıyor?

Beşiktaş maçında sakatlanan Singo'nun sakatlık durumu merak edilirken Başakşehir maçında oynayacak mı taraftarın gündeminde.

SİNGO BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAYACAK MI, NEDEN YOK?

Geçtiğimiz günlerde oynanan GS Beşiktaş derbisinde sakatlanan Singo, Başakşehir maçında olmayabilir. Derbide sakatlık sonrası oyundan çıkan oyuncunun sakatlık durumu taraftarın dikkatini çekti. Derbide sakatlık yaşayan Fildişi Sahilli savunma oyuncu Wilfried Singo yarın akşam oynanacak olan maçta forma giymeyecek.

SİNGO NEDEN OYNAMIYOR, SAKAT MI?

Derbide sakatlık yaşayan Singo, yarın akşam oynanacak olan müsabakada forma giyemeyecek. Derbide arka adelesini tutan oyuncu kısa süre sonra oyundan çıkmıştı. Sarı kırmızılı ekip, "Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo’nun sponsor hastanemiz Acıbadem’de çekilen MR’ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY'DE KİMLER SAKAT?

Yarın oynanacak olan GS Başakşehir maçında derbide sakatlanan Singo'nun dışında cezalı olan Sanchez de forma giyemeyecek. İki önemli isim de derbide hasar almıştı. Okan Buruk'un Roland Sallai, stoperde ise Kaan Ayhan, Mario Lemina, Metehan Baltacı veya Arda Ünyay'dan birini oynatması tahmin ediliyor.