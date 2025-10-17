Menü Kapat
TGRT Haber
 Sumru Tarhan

Singo Başakşehir maçında oynayacak mı, neden yok? Singo neden oynamıyor?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Başakşehir Galatasaray maçına kısa süre kala Singo Başakşehir maçında oynayacak mı merak edildi.

Singo Başakşehir maçında oynayacak mı, neden yok? Singo neden oynamıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2025
16:59
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
16:59

Beşiktaş maçında sakatlanan Singo'nun durumu merak edilirken maçında oynayacak mı taraftarın gündeminde.

SİNGO BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAYACAK MI, NEDEN YOK?

Geçtiğimiz günlerde oynanan GS Beşiktaş derbisinde sakatlanan Singo, Başakşehir maçında olmayabilir. Derbide sakatlık sonrası oyundan çıkan oyuncunun sakatlık durumu taraftarın dikkatini çekti. Derbide sakatlık yaşayan Fildişi Sahilli savunma oyuncu Wilfried Singo yarın akşam oynanacak olan maçta forma giymeyecek.

Singo Başakşehir maçında oynayacak mı, neden yok? Singo neden oynamıyor?

SİNGO NEDEN OYNAMIYOR, SAKAT MI?

Derbide sakatlık yaşayan Singo, yarın akşam oynanacak olan müsabakada forma giyemeyecek. Derbide arka adelesini tutan oyuncu kısa süre sonra oyundan çıkmıştı. Sarı kırmızılı ekip, "Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo’nun sponsor hastanemiz Acıbadem’de çekilen MR’ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Singo Başakşehir maçında oynayacak mı, neden yok? Singo neden oynamıyor?

GALATASARAY'DE KİMLER SAKAT?

Yarın oynanacak olan GS Başakşehir maçında derbide sakatlanan Singo'nun dışında cezalı olan Sanchez de forma giyemeyecek. İki önemli isim de derbide hasar almıştı. Okan Buruk'un Roland Sallai, stoperde ise Kaan Ayhan, Mario Lemina, Metehan Baltacı veya Arda Ünyay'dan birini oynatması tahmin ediliyor.

İLGİLİ HABERLER
Arsenal'den Arda Güler için 'Odegaard' planı! Bir verip üç alacaklar
#galatasaray
#başakşehir
#sakatlık
#derbi
#mac
#Singo
#Aktüel
