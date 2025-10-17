Çocuk parkında faciadan dönüldü! Hızını alamayan TIR yoldan uçtu

İstanbul Sarıyer'de bir TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yan devrilen tır sürücüsü vatandaşlar yardımıyla araçtan çıkarıldı. TIR'ın devrildiği alana yakın noktadaki çocuk parkında, belediyeye ait bir okulun açılış etkinliği olduğu öğrenildi.