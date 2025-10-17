Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Murat Makas

Tam 2 bin yıllık 'peynir oteli' görenleri şaşırtıyor! Doğal soğuk hava deposu

Sivas'ın Zara ilçesinde doğal bir soğutucu görevi gören mağara 2 bin yıllık görevini görüyor. Halk arasında 'peynir oteli' olarak anılan mağara yüzlerce bidon barındırıyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 16:41
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 16:41

'ın ilçesinde köylülerin ürettiği yöresel peynirler ‘ oteli' olarak bilinen kaya mağaralarında yetiştiriliyor. Peynirler mağaralarda doğal ortamda yaklaşık 6 ay bekletiliyor.

Tam 2 bin yıllık 'peynir oteli' görenleri şaşırtıyor! Doğal soğuk hava deposu

SICAKLIK SIFIRA DÜŞÜYOR

Zara ilçesindeki Demirsırık Tepesi'nde bulunan kaya mağaraları, peynirlerin olgunlaşma süreci için değerlendiriyor. Ücret karşılığında peynirlerin mayalanmaya bırakıldığı bu mağaralar, halk arasında 'peynir oteli' olarak adlandırılıyor. Yaz mevsiminde bölgedeki hava sıcaklığı 30 dereceye kadar yükselirken, Demirsırık Tepesi'ndeki kaya mağaralar sıcaklığın sıfır dereceye kadar düşmesiyle doğal bir soğutucu işlevi görüyor.

Tam 2 bin yıllık 'peynir oteli' görenleri şaşırtıyor! Doğal soğuk hava deposu

Mağaralar, çevre il ve ilçelerden getirilen peynirleri yaz boyunca ağırlıyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yeterli olgunluğa ulaşan peynirler, sahiplerine teslim ediliyor.

Tam 2 bin yıllık 'peynir oteli' görenleri şaşırtıyor! Doğal soğuk hava deposu

"BURASI ZARA'NIN ADETA DOĞAL BİR SOĞUK HAVA DEPOSU"

Müşterilerin getirdiği peynirleri mağarada bekleten Sezer Kaleli, "Burası Zara'nın adeta doğal bir soğuk hava deposu. Hiçbir elektrik sistemi yok ve tamamen kendi doğallığıyla işliyor. Yaz aylarında sıcaklık eksi derecelere kadar düşüyor ve burası peynirler için ideal bir ambar görevi görüyor. Bahar aylarında köylüler hayvanlarını yaylaya çıkardıktan sonra ürettikleri peynirleri getiriyor ve biz de burada muhafaza ediyoruz. Eskiden buranın adı peynir ambarıydı. Zamanla peynirleri buraya getiren insanlar 6 ay boyunca ürünlerini burada sakladığı için adı peynir oteline dönüştü. Burayı ilk kez görenler şaşırıyor. Yazın dışarıda hava 30 dereceyken, içeri girdiklerinde üşüyorlar ve bazen inanmakta zorlanıyorlar. Hatta bazıları 'Elektrikli klima mı var?' diye soruyor. Biz de tamamen doğal olduğunu söylüyoruz" dedi.

Tam 2 bin yıllık 'peynir oteli' görenleri şaşırtıyor! Doğal soğuk hava deposu

ETİKETLER
#sivas
#zara
#mağara
#peynir
#Doğal Beslenme
#Soğuk Hava Deposu
#Olgunlaşma
#Yaşam
