TGRT Haber
18°
Yaşam
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Çok sayıda adrese DEAŞ operasyonu! Çocukların beynini yıkarken yakalandılar

Muş'ta DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında çok sayıda adrese operayon düzenlendi. Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alınırken sözde medrese olarak kullanılan bir yerde bulunan 12 çocuk da ailelerine teslim edildi.

Çok sayıda adrese DEAŞ operasyonu! Çocukların beynini yıkarken yakalandılar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2025
16:04
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
16:04

Muş'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne üye olma ve terör örgütüne fon sağlama suçundan aranan şahısların yakalanması için 5 adrese eş zamanlı düzenledi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çok sayıda adrese DEAŞ operasyonu! Çocukların beynini yıkarken yakalandılar

SİLAH, MÜHİMMAT VE ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 57 fişek, 98 adet mermisi, toplatma kararı bulunan 15 kitap, 6 adet broşür ve örgütsel doküman, 2 adet bilgisayar kasası ile 5 cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller, örgütsel faaliyetlerin tespitine yönelik incelemeye alındı.

Çok sayıda adrese DEAŞ operasyonu! Çocukların beynini yıkarken yakalandılar

12 ÇOCUK AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Operasyon sırasında sözde medrese olarak kullanılan bir yerde bulunan 12 çocuk, gerekli işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilmek üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne yönlendirildi.

ETİKETLER
#deaş
#operasyon
#tutuklama
#silah
#mühimmat
#gözaltı
#Terör Örgütü Üyeliği
#Yaşam
TGRT Haber
