Çok sayıda adrese DEAŞ operasyonu! Çocukların beynini yıkarken yakalandılar

Muş'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne üye olma ve terör örgütüne fon sağlama suçundan aranan şahısların yakalanması için 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİLAH, MÜHİMMAT VE ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 57 fişek, 98 adet silah mermisi, toplatma kararı bulunan 15 kitap, 6 adet broşür ve örgütsel doküman, 2 adet bilgisayar kasası ile 5 cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller, örgütsel faaliyetlerin tespitine yönelik incelemeye alındı.

12 ÇOCUK AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Operasyon sırasında sözde medrese olarak kullanılan bir yerde bulunan 12 çocuk, gerekli işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilmek üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne yönlendirildi.