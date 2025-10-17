Menü Kapat
Çığlıklarını komşuları duydu! İmam nikahlı eşini benzin döküp ateşe verdi... Hakkında karar verildi

Muğla'da 36 yaşındaki Hanife Yılmaz'ı üzerine benzin dökerek ateşe veren 45 yaşındaki H.B.'nin cezası kesinleşti. Çocuklarına gerçeği söylememesi için 'Annenize yaptığımı sizi de yaparım' dediği iddianameye giren H.B. için indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Çığlıklarını komşuları duydu! İmam nikahlı eşini benzin döküp ateşe verdi... Hakkında karar verildi
19 Mayıs 2024 tarihinde Menteşe'nin Düğerek Mahallesi'nde yaşanan olayda, oto elektrikçisi olarak çalışan H.B. ile iki çocuk annesi Hanife Yılmaz arasında evlerinin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Bulut, bir şişedeki benzini Yılmaz'ın üzerine döküp ateşe verdi. Yılmaz’ın çığlıklarını duyan komşular hızla müdahale ederek alevleri söndürdü. Ağır yaralanan Hanife Yılmaz, önce 'ya, ardından İzmir Bozyaka Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine rağmen kurtarılamadı.

Çığlıklarını komşuları duydu! İmam nikahlı eşini benzin döküp ateşe verdi... Hakkında karar verildi

ÇOCUKLARA SÖYLEDİKLERİ KAN DONDURDU!

Olayın ardından tutuklanan H.B. hakkında hazırlanan iddianame, sanığın çelişkili ifadelerini ve tehditlerini ortaya koydu. İddianamede, H.B.'nin sonrası tanık olan Hanife Yılmaz'ın çocuklarını, gerçeği söylememeleri için "Sizi öldürürüm, annenize yaptığımı size de yaparım" sözleriyle tehdit ettiği belirtildi.

"KENDİ KENDİNİ YAKTI" DEDİ

H.B.'nin ilk ifadesinde markette olduğunu iddia etmesi, daha sonra ise eşinin kendini yaktığını ileri sürmesi de iddianameye yansıdı.

MÜDAHALESİZ KALMASINA DİKKAT ÇEKİLDİ!

İddianamede dikkat çekilen önemli bir nokta da, H.B.’nin yanında yanan bir kişiye müdahale etmesine karşın hiç yara almamış olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu tespitiydi. Sanığın eyleminin, Yılmaz'ı yakarak öldürme şekli itibarıyla "canavarca his kastıyla" yapıldığı, "eziyet çektirerek kasten öldürme" suçunu işlediği değerlendirilerek cezası istendi.

Çığlıklarını komşuları duydu! İmam nikahlı eşini benzin döküp ateşe verdi... Hakkında karar verildi

CANİ BERAATINI İSTEDİ

Muğla 3. 'nde görülen davanın 7’nci duruşmasında sanık H.B., SEGBİS aracılığıyla katılarak son savunmasında suçlamaları reddetti ve beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyanın tamamlanmasının ardından, H.B.’yi Hanife Yılmaz'a karşı işlediği kasten öldürme suçundan herhangi bir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

