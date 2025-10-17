Rezan Epözdemir’in iddianamesi kabul edildi: İşte istenen ceza

Avukat Rezan Epözdemir, 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım', 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca avukat Rezan Epözdemir hakkında 'rüşvete aracılık etme' suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

14 Ağustos'ta tutuklanan Epözdemir hakkında, savcılık “rüşvete aracılık etmek” suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

YARGITAY'DAKİ DAVA İLE HUKUKİ BAĞLANTI

Mahkeme, söz konusu dava ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde Cengiz Çallı ve diğer sanıklar yönünden devam eden dava ile hukuki fiili bağlantılı olduğunu belirterek Epözdemir'in davasının birleştirilmesi gerektiğinden bahsetti. İddia olunan eyleme ilişkin davaların Mahkeme, Yargıtay 5. ceza Dairesi'nde görülmesi gerektiğine değinerek müzekkere yazılarak muvakkatlarının olup olmadığına sorulmasına karar verdi.