Rezan Epözdemir’in iddianamesi kabul edildi: İşte istenen ceza

Son dakika haberi: Tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede Epözdemir hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

IHA
17.10.2025
17.10.2025
Avukat Rezan Epözdemir, 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım', 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca avukat Rezan Epözdemir hakkında 'rüşvete aracılık etme' suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı.

Rezan Epözdemir’in iddianamesi kabul edildi: İşte istenen ceza

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

14 Ağustos'ta tutuklanan Epözdemir hakkında, savcılık “rüşvete aracılık etmek” suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Rezan Epözdemir’in iddianamesi kabul edildi: İşte istenen ceza

YARGITAY'DAKİ DAVA İLE HUKUKİ BAĞLANTI

, söz konusu ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde Cengiz Çallı ve diğer sanıklar yönünden devam eden dava ile hukuki fiili bağlantılı olduğunu belirterek Epözdemir'in davasının birleştirilmesi gerektiğinden bahsetti. İddia olunan eyleme ilişkin davaların Mahkeme, Yargıtay 5. ceza Dairesi'nde görülmesi gerektiğine değinerek müzekkere yazılarak muvakkatlarının olup olmadığına sorulmasına karar verdi.

