Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Cansu Dere, dünyaca ünlü isim ile başrolü paylaşacak

Ezel dizisindeki Eyşan karakteriyle hafızalara kazınan Cansu Dere, uzun bir aranın ardından yeni projeyle sevenlerini karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu Cansu Dere, Portekizli aktör Diogo Morgado ile 'Portekiz Aşkı' adlı filmde başrolü paylaşacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cansu Dere, dünyaca ünlü isim ile başrolü paylaşacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 15:36

Sıla, Ezel, Muhteşem Yüzyıl, Sadakatsiz gibi dizilerde rol alan , dünyaca ünlü Portekizli aktör Diogo Morgado ile kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

CANSU DERE'DEN YENİ FİLM PROJESİ! BAŞROLDE DIOGO MORGADO YER ALACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak Binbir Gece Masalları'nda rol alan Cansu Dere, Portekiz Aşkı' filminde Diogo Morgado ile başrolü paylaşacağı öğrenildi. Diogo Margodo, 'The Bible' adlı diziyle dünya çapında tanındı.

Cansu Dere, dünyaca ünlü isim ile başrolü paylaşacak

Filmde Cansu Dere, iş hayatında başarılı ama özel yaşamında yalnız bir itibar yöneticisi olan 'Yasemin' karakterini oynayacak. Portekizli aktör Diogo Morgado ise filmde içsel çatışmaları olan 'Jose' karakteriyle yer alacak.

Cansu Dere, dünyaca ünlü isim ile başrolü paylaşacak

'Yasemin'İn kariyer odaklı hayatı, Lizbon'a yaptığı bir iş seyahatinde tanıştığı 'Jose' (Diogo Morgado) ile bir yöne evrilecek. Murat Boyacıoğlu'nun yazdığı, İsmail Şahin'in yöneteceği film şimdiden merak konusu oldu.

Cansu Dere, dünyaca ünlü isim ile başrolü paylaşacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Oyuncu Ayçin Tuyun, kendisine iş vermeyenlere sitem etti! Kendi mutfağını Hazal Kaya'nınkiyle kıyasladı

Sıkça Sorulan Sorular

DIOGO MORGADO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
17 Ocak 1981 doğumlu Diogo Morgado, History Channel'ın destansı mini dizisi The Bible ile popüler olan Portekizli bir oyuncudur.
ETİKETLER
#cansu dere
#Türk Dizileri
#Yeni Film
#Diogo Morgado
#Portekiz Aşkı
#Dünya Sineması
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.