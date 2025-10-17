Cansu Dere, dünyaca ünlü isim ile başrolü paylaşacak

Sıla, Ezel, Muhteşem Yüzyıl, Sadakatsiz gibi dizilerde rol alan Cansu Dere, dünyaca ünlü Portekizli aktör Diogo Morgado ile kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

CANSU DERE'DEN YENİ FİLM PROJESİ! BAŞROLDE DIOGO MORGADO YER ALACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak Binbir Gece Masalları'nda rol alan Cansu Dere, Portekiz Aşkı' filminde Diogo Morgado ile başrolü paylaşacağı öğrenildi. Diogo Margodo, 'The Bible' adlı diziyle dünya çapında tanındı.

Filmde Cansu Dere, iş hayatında başarılı ama özel yaşamında yalnız bir itibar yöneticisi olan 'Yasemin' karakterini oynayacak. Portekizli aktör Diogo Morgado ise filmde içsel çatışmaları olan 'Jose' karakteriyle yer alacak.

'Yasemin'İn kariyer odaklı hayatı, Lizbon'a yaptığı bir iş seyahatinde tanıştığı 'Jose' (Diogo Morgado) ile bir yöne evrilecek. Murat Boyacıoğlu'nun yazdığı, İsmail Şahin'in yöneteceği film şimdiden merak konusu oldu.