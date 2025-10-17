Sınırda psikolojik savaş: 'Ağlayan hayalet' sesleri

Kamboçya ve Tayland sınırında gerilim tırmandı. Kamboçya, Tayland'ı Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etti. Kamboçya'nın eski Başkanı Hun sen, yaptığı açıklamada BM'ye resmi şikayette bulunduğunu belirtti. Eski lider, Tayland'ı sınır bölgesinde 'ağlayan hayalet' sesleri yaymakla suçladı ve bunun bir psikolojik savaş olduğunu söyledi.

SESLER GECE BOYUNCA DUYULUYOR

Hun Sen tarafından yazılan şikayet mektubunda, "rahatsız edici seslerin psikolojik baskı ve taciz aracı olarak kullanılmasını içerdiği" ifade edildi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'e, Tayland ordusuna bağlı birliklerin 'ağlayan hayaletleri andıran uğultular' yaydığı bildirildi. Açıklamada, bu seslerin gece boyunca duyulduğu, uykuyu böldüğü, kaygı ve fiziksel rahatsızlığa neden olduğu belirtildi.

The Guardian'ın haberine göre, iki ülke arasında tansiyonu yükselten hamlelerin BM'ye şikayetinin ardından ise Tayland hükümetinden henüz bir açıklama gelmedi.

TAYLAND VE KAMBOÇYA ARASINDA SINIR GERİLİMİ

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.