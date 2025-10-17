Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Trump, Çin lideri Xi Jinping ile görüşmeden yumuşama sinyalini verdi

ABD Başkanı Donald Trump, 'Savaştayız' dediği Çin'in Devlet Başkanı Xi Jinping ile iki hafta içinde görüşeceklerini söyledi. Trump, ek gümrük vergilerinin uzun vadede devam etmeyeceğinin de sinyalini verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump, Çin lideri Xi Jinping ile görüşmeden yumuşama sinyalini verdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 15:35

Başkanı , 2 hafta içinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceklerini duyurdu. Trump, "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile iki hafta içinde görüşeceğiz" ifadesini kullandı. Ayrıca "%100 sürdürülebilir değil, beni bunu yapmaya zorladılar" dedi.

Trump, Çin lideri Xi Jinping ile görüşmeden yumuşama sinyalini verdi

Fox Business'a konuşan Trump, " ile iyi olacağımızı düşünüyorum." diyen Trump, Çin’in geçmişteki ticaret uygulamalarına yönelik eleştirel tutumunu da sürdürdü ve şunları ekledi:

"Her zaman bir avantaj arıyorlar. Yıllarca ülkemizi soyup soğana çevirdiler. Çin, ülkemize büyük zarar verdi. Para çıkardılar. Şimdi durum tersine döndü."

Trump, Çin lideri Xi Jinping ile görüşmeden yumuşama sinyalini verdi

''SAVAŞTAYIZ''

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret gerilimi ve tarifelere ilişkin değerlendirmeleri sırasında ''Savaştayız'' açıklamasında bulunmuştu. Birkaç hafta içinde yapacağı Çin Devlet Başkanı Xi Xinping ile görüşmesinde bir anlaşmaya varılamazsa Çin ile uzun süreli bir ticaret savaşına girilip girilmeyeceğine yönelik soru üzerine Trump, "Şu anda içindeyiz. Gümrük vergimiz olmasaydı, savunmamız olmazdı." demişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zelenskiy, Trump ile görüşmek için ABD'ye geldi! Tomahawk füzeleri, Putin'i ikna etti
ABD ve Çin arasında ticaret savaşı yeniden başlıyor: İki taraf da resti çekti!
ETİKETLER
#çin
#donald trump
#abd
#tarife
#xi jinping
#Ticaret Savaşı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.