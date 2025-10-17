Trump, Çin lideri Xi Jinping ile görüşmeden yumuşama sinyalini verdi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 hafta içinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceklerini duyurdu. Trump, "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile iki hafta içinde görüşeceğiz" ifadesini kullandı. Ayrıca "%100 tarife sürdürülebilir değil, beni bunu yapmaya zorladılar" dedi.

Fox Business'a konuşan Trump, "Çin ile iyi olacağımızı düşünüyorum." diyen Trump, Çin’in geçmişteki ticaret uygulamalarına yönelik eleştirel tutumunu da sürdürdü ve şunları ekledi:

"Her zaman bir avantaj arıyorlar. Yıllarca ülkemizi soyup soğana çevirdiler. Çin, ülkemize büyük zarar verdi. Para çıkardılar. Şimdi durum tersine döndü."

''SAVAŞTAYIZ''

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret gerilimi ve tarifelere ilişkin değerlendirmeleri sırasında ''Savaştayız'' açıklamasında bulunmuştu. Birkaç hafta içinde yapacağı Çin Devlet Başkanı Xi Xinping ile görüşmesinde bir anlaşmaya varılamazsa Çin ile uzun süreli bir ticaret savaşına girilip girilmeyeceğine yönelik soru üzerine Trump, "Şu anda içindeyiz. Gümrük vergimiz olmasaydı, savunmamız olmazdı." demişti.