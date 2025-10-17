Menü Kapat
18°
Editor
 Serhat Yıldız

İsrail'den dikkat çeken Kıbrıs hamlesi! Hedef Türkiye mi? Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı sözler

İsrail’in Yunanistan’a adalar bölgesi için ileri teknoloji hava savunma sistemleri teklif ettiği iddiası, Ege’de dengeleri sarsabilecek yeni bir tartışmayı başlattı. Bu hamlenin sadece Yunanistan’ın savunma kapasitesini artırmakla kalmayıp, Türkiye’nin Ege’deki caydırıcılık ve güvenlik üstünlüğüne doğrudan mesaj gönderdiği tartışmaları ise gündem oldu. Konuyla ilgili Tgrthaber.com’a konuşan Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

İsrail'den dikkat çeken Kıbrıs hamlesi! Hedef Türkiye mi? Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı sözler
’in ’a adalar için teklif ettiği iddiası, ’de yeni bir askeri denge tartışmasını başlattı. Bu adımın ’ye mesaj niteliğinde olabileceği tartışmaları ise gündemden düşmüyor. Yunanistan merkezli basın kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, İsrail’in Atina yönetimine adalar bölgesinde kullanılabilecek gelişmiş hava savunma sistemleri önerdiği öne sürüldü. Konuyla ilgili Tgrthaber.com Editörü Serhat Yıldız’a konuşan Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, “Minik İsrail’i oluşturdular” ifadelerini kullandı.

İsrail'den dikkat çeken Kıbrıs hamlesi! Hedef Türkiye mi? Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı sözler

“SPYDER ALL IN ONE” GÖRÜŞMELERİ

İsrail’in uzun süredir görüşmeleri devam eden “Spyder All in One” hava savunma sistemine ek olarak, adaların karmaşık coğrafi yapısına uygun yeni sistemler teklif edildi. Söz konusu sistemlerin, insansız hava araçlarına (İHA) karşı da kullanılabileceği öğrenildi. Savunma alanında uzman isimler, bu teklifin ‘Ege’de adalar çevresinde bir hava savunma kalkanı oluşturma girişimi’ olarak okunabileceğini belirtiyor.

İsrail'den dikkat çeken Kıbrıs hamlesi! Hedef Türkiye mi? Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı sözler

LAZER TABANLI SAVUNMA VE OTONOM “DRONE” SİSTEMLERİ GÜNDEMDE

İsrailli firmalar, Yunanistan’a İHA savunmasında kullanılabilecek lazer sistemleri ve otonom drone teknolojileri de önerdi. Bu sistemlerin, küçük ve yerleşimsiz adalarda bile konuşlandırılabileceği, batarya ile çalışabildiği ve olası tehditlere karşı otomatik olarak harekete geçebileceği bildirildi.

İsrail'den dikkat çeken Kıbrıs hamlesi! Hedef Türkiye mi? Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı sözler

AVRUPA’NIN “DRONE DUVARI” PLANI

Yunan kaynaklarına göre, Avrupa Birliği’nin 2027 yılına kadar dış sınırlarını kapsayacak bir “drone wall” (İHA savunma duvarı) oluşturma planının Yunanistan tarafından desteklendiği belirtildi. Ancak Atina’nın bu sistemlerde Türk savunma sanayisinin yer almaması gerektiğini dile getirdiği aktarıldı. Bu gelişme, Türkiye açısından dikkat çekici. Çünkü Türk savunma sanayisi, Bayraktar TB2, Akıncı, Kızılelma gibi projelerle dünya genelinde tanınan bir marka haline geldi.

İsrail'den dikkat çeken Kıbrıs hamlesi! Hedef Türkiye mi? Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı sözler

“ADALARA ODAKLANMASI TESADÜF DEĞİL”

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, İsrail’in Yunanistan’a yaptığı teklifin bölgedeki askeri dengeleri yeniden şekillendirebilecek bir stratejik hamle olduğuna dikkat çekti: “İsrail’in Yunanistan’a sunduğu bu sistemler sadece savunma amaçlı görünse de coğrafi olarak adalara odaklanması tesadüf değil. Bu karar, İsrail’in ’a olası saldırısı sonrası, Türkiye’nin vereceği karşılık için Yunanistan tarafından alınmış bir tedbirdir.”

İsrail'den dikkat çeken Kıbrıs hamlesi! Hedef Türkiye mi? Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı sözler

“MİNİK İSRAİL’İ OLUŞTURDULAR”

Başbuğ “İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne sadece teçhizat yerleştirmiyor, aynı zamanda arazi ve mülk alıyor. Bu adımları sonucu minik İsrail’i oluşturdular. İsrail’in olası bir saldırısı ihtimalinde, Türkiye bölgede üstün güç konumunda olduğu için, bu durum bazı aktörleri tedirgin ediyor. İsrail’in teklifi bu anlamda, Türkiye’nin etkisini sınırlamayı hedefleyen bir hamle gibi duruyor” ifadelerini kullandı.

İsrail'den dikkat çeken Kıbrıs hamlesi! Hedef Türkiye mi? Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı sözler

"TÜRKİYE HER TÜRLÜ OLASILIĞA HAZIRDIR"

Türkiye'nin bu hamleye karşılık verip vermeyeceğine de değinen Başbuğ, "Türkiye her daim her türlü olasılığa hazır bir ülkedir. Sadece zamanı geldiğinde gerekeni yapacaktır" dedi.

İsrail'den dikkat çeken Kıbrıs hamlesi! Hedef Türkiye mi? Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı sözler
