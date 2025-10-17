İsrail'den dikkat çeken Kıbrıs hamlesi! Hedef Türkiye mi? Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı sözler

İsrail’in Yunanistan’a adalar için hava savunma sistemi teklif ettiği iddiası, Ege’de yeni bir askeri denge tartışmasını başlattı. Bu adımın Türkiye’ye mesaj niteliğinde olabileceği tartışmaları ise gündemden düşmüyor. Yunanistan merkezli basın kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, İsrail’in Atina yönetimine adalar bölgesinde kullanılabilecek gelişmiş hava savunma sistemleri önerdiği öne sürüldü. Konuyla ilgili Tgrthaber.com Editörü Serhat Yıldız’a konuşan Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, “Minik İsrail’i oluşturdular” ifadelerini kullandı.

“SPYDER ALL IN ONE” GÖRÜŞMELERİ

İsrail’in uzun süredir görüşmeleri devam eden “Spyder All in One” hava savunma sistemine ek olarak, adaların karmaşık coğrafi yapısına uygun yeni sistemler teklif edildi. Söz konusu sistemlerin, insansız hava araçlarına (İHA) karşı da kullanılabileceği öğrenildi. Savunma alanında uzman isimler, bu teklifin ‘Ege’de adalar çevresinde bir hava savunma kalkanı oluşturma girişimi’ olarak okunabileceğini belirtiyor.

LAZER TABANLI SAVUNMA VE OTONOM “DRONE” SİSTEMLERİ GÜNDEMDE

İsrailli firmalar, Yunanistan’a İHA savunmasında kullanılabilecek lazer sistemleri ve otonom drone teknolojileri de önerdi. Bu sistemlerin, küçük ve yerleşimsiz adalarda bile konuşlandırılabileceği, batarya ile çalışabildiği ve olası tehditlere karşı otomatik olarak harekete geçebileceği bildirildi.

AVRUPA’NIN “DRONE DUVARI” PLANI

Yunan kaynaklarına göre, Avrupa Birliği’nin 2027 yılına kadar dış sınırlarını kapsayacak bir “drone wall” (İHA savunma duvarı) oluşturma planının Yunanistan tarafından desteklendiği belirtildi. Ancak Atina’nın bu sistemlerde Türk savunma sanayisinin yer almaması gerektiğini dile getirdiği aktarıldı. Bu gelişme, Türkiye açısından dikkat çekici. Çünkü Türk savunma sanayisi, Bayraktar TB2, Akıncı, Kızılelma gibi projelerle dünya genelinde tanınan bir marka haline geldi.

“ADALARA ODAKLANMASI TESADÜF DEĞİL”

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, İsrail’in Yunanistan’a yaptığı teklifin bölgedeki askeri dengeleri yeniden şekillendirebilecek bir stratejik hamle olduğuna dikkat çekti: “İsrail’in Yunanistan’a sunduğu bu sistemler sadece savunma amaçlı görünse de coğrafi olarak adalara odaklanması tesadüf değil. Bu karar, İsrail’in Kıbrıs’a olası saldırısı sonrası, Türkiye’nin vereceği karşılık için Yunanistan tarafından alınmış bir tedbirdir.”

“MİNİK İSRAİL’İ OLUŞTURDULAR”

Başbuğ “İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne sadece teçhizat yerleştirmiyor, aynı zamanda arazi ve mülk alıyor. Bu adımları sonucu minik İsrail’i oluşturdular. İsrail’in olası bir saldırısı ihtimalinde, Türkiye bölgede üstün güç konumunda olduğu için, bu durum bazı aktörleri tedirgin ediyor. İsrail’in teklifi bu anlamda, Türkiye’nin etkisini sınırlamayı hedefleyen bir hamle gibi duruyor” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE HER TÜRLÜ OLASILIĞA HAZIRDIR"

Türkiye'nin bu hamleye karşılık verip vermeyeceğine de değinen Başbuğ, "Türkiye her daim her türlü olasılığa hazır bir ülkedir. Sadece zamanı geldiğinde gerekeni yapacaktır" dedi.