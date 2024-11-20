Arsenal'den Arda Güler için 'Odegaard' planı! Bir verip üç alacaklar

20 Kasım 2024 09:28 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 09:53

İngiliz kulübü, Norveçli futbolcu Martin Odegaard'ın hikayesi ile paralellik gördüğü Arda Güler için Real Madrid'in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Londra ekibi Arda'yi kadrosuna katarak 1 koyup 3 alabileceği bir planın peşinde.

Real Madrid’de teknik Direktör Carlo Ancelotti​'den istediği yansı bulamayan Arda Güler​, Türkiye'de olduğu gibi İspanya'da da futbol gündeminde önemli yer tutuyor. İspanyol basını bir kez daha milli yıldızımızın daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediğini yazarken İngiliz devi Arsenal​'in genç futbolcu ile ilgili planını yazdı.

TRANSFER ET, PARLAT...

Sport45'te yer alan habere göre Arsenal, daha önce Real Madrid​'den 35 milyon euroya transfer ettiği ve yıldızını parlattıktan sonra değerini 110 milyon euroya yükselttiği Martin Odegaard'dakine benzer bir planla Arda'yı kadrosuna katmak istiyor. İşte haberde yer alan detaylar:

ARSENAL'DE KENDİNİ BULDU

"Arda, birçok kulübün radarında. Bu kulüpler hem oyuncunun çevresiyle hem de Real Madrid’le iletişim kurarak durumunu öğrenmeye çalışıyor. Bu kulüplerden biri de Arsenal. Londra ekibi, Real Madrid’in genç yeteneklere ihtiyaç duydukları oyun süresini vermekte zorlandığını bilen takımlardan. Arsenal, Güler’in durumunu Martin Odegaard’ınkine benzetiyor. Norveçli oyuncu da, benzer bir şekilde, Real Madrid’de geçirdiği depresif dönemin ardından Arsenal'de kendini bulmuştu.

İKİ FUTBOLCU ARASINDAKİ PARALELLİK

Arsenal, Arda Güler’in Martin Odegaard ile benzer bir yolda olduğunu düşünüyor ve Türk oyuncuyu kiralamak için harekete geçmek istiyor. Martin Odegaard da Real Madrid’de yeterince şans bulamayan ofansif bir orta saha oyuncusuydu. Real Madrid, Norveçli oyuncuyu önce bir sezonluğuna Real Sociedad’a kiralamış ve orada kendini kanıtlamasının ardından geri çağırmıştı. Ancak Odegaard, döndüğünde de İspanyol devinde düzenli oynama şansı bulamadı ve Ocak 2021’de Arsenal’e kiralandı.

Yaz döneminde ise Arsenal, 45 milyon euro piyasa değerine rağmen Odegaard’ı 35 milyon euroya transfer etti. Bugün, üç sezon sonra, Odegaard Arsenal’in lider oyuncularından biri ve İngiliz kulübünün başarısında kilit bir rol oynuyor.

NORVEÇLİ DEĞERİNİ 3'E KATLADI

Odegaard’ın kariyerindeki bu gelişim, Arda Güler’in kendi geleceğini değerlendirmesi için bir örnek teşkil ediyor. Eğer Real Madrid’de yeterince şans bulamaz ve kalitesini gösteremezse, Arsenal ona bu fırsatı sunmaya hazır.

Odegaard da bir zamanlar Real Madrid’in “dokunulmaz” projelerinden biriydi, ancak sonunda düşük bir bedelle satıldı. Bugün piyasa değeri 110 milyon euro olan Norveçli, Premier Lig’de zirveye ulaştı ve yeteneklerini sergiledi.

TOP ARTIK ARDA'DA

Arda’nın 2029 yılına kadar Real Madrid ile sözleşmesi bulunuyor ve o da Odegaard gibi Madrid’de başarılı olmayı arzuluyor. Ancak gerçekler, Norveçli oyuncunun karşılaştığı kadar zorlu bir durumu işaret ediyor.

Odegaard, Real Madrid’e henüz 16 yaşında katılmış ve toplamda sadece 11 maçta forma giyerek kendisine istenen fırsatların sunulmadığını anlamıştı. Arsenal, şimdi Türk orta saha oyuncusu için benzer bir süreci başlatmak istiyor. Bunun gerçekleşmesi içinse Arda’nın, Ancelotti’nin yönetiminde bir geleceğinin olmadığını kabul etmesi gerekiyor.