Yollarda tabela temizliği! Hız limitleri değişti, sürücüler memnun

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle başlatılan yeni düzenleme kapsamında Türkiye genelinde 20 bine yakın trafik levhası kaldırıldı. Yüzlerce noktada hız limitleri yeniden belirlendi, karışıklığa neden olan tabelalar temizlendi. Düzenleme ile sürücüler için daha sade, net ve güvenli bir yol ağı oluşturulması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan genelgenin ardından, hız levhaları ve bölgeleri belirli bir düzene kavuştu. 2 ay içinde 20 bine yakın trafik levhası kaldırıldı, birçok yolda yeni hız limitleri belirlendi.

Türkiye genelinde 20 bine yakın levhanın söküldüğü, yüzlerce bölgede hız limitlerinin yeniden düzenlendiği belirtiliyor.

Bu yollar arasında, Karadeniz yolu da var. Türkiye'nin en yoğun güzergahlarından biri olan bu yolda hız limitleri uzun zamandır tepki çekiyordu.

Karadeniz yolunda birçok bölgede trafik levhaları kaldırıldı ve yeni hız limitleri belirlendi.

Yollarda tabela temizliği! Hız limitleri değişti, sürücüler memnun

YOLLAR SADELEŞTİ

Radarlar, trafik kameraları, elektronik yol denetleme sistemleri ve kafa karıştıran levhalarla dolu yol sadeleştirildi.

Yol boyunca, birçok yerde hız sınırı bölgeleri belirlenmişti. Ayrıca, hızı birden 50 veya 80'e düşüren levhalar bulunuyordu. Bazı büyük yerleşim yerlerinin içinden geçen yolların dışında, yolla bağlantısı bile olmayan bazı küçük yerleşim yerleri için hız sınırı bölgeleri bulunuyordu.

Güzergahta, sürücülerin birden karşısına çıkan bu levhalardan çok sayıda bulunuyordu ve birçok bölgede hız sınırının nerede bittiği bile anlaşılamıyordu.

Güzergahta yüzlerce levha söküldü, birçok yerde yeniden hız sınırları belirlendi.

Yollarda tabela temizliği! Hız limitleri değişti, sürücüler memnun

HIZ LİMİTLERİ ARTTI LEVHALAR KALKTI

Çerkes de yerleşim yoğunluğu nedeniyle hız limitleri 82 olarak korunurken, Atkaracalar'da 82 olan limit 110'a çıkarıldı.

Yol boyunca birkaç ev bulunan yerleşim yerlerindeki hız sınırı bölgeleri tamamen iptal edildi, levhalar kaldırıldı.

Trafik levhalarının düzene kavuştuğu yerler arasında da var. Sürücüler bu bölgede trafik cezalarından yılmıştı.

Yollarda tabela temizliği! Hız limitleri değişti, sürücüler memnun


OSMANCIK DA DÜZENE KAVUŞTU

İstanbul Tosya yönündeki hız sınırı limitleri yeniden düzenlendi, bu bölgedeki birçok hız sınırı bölgesi iptal edildi. Bu bölgede artık sürücülerin karşısına aniden 50 kilometre hız limiti gösteren levhalar çıkmıyor, 82 kilometre olan hız sınırları da yerleşim yeri dışında uygulanmıyor. Tosya merkezinde hız sınırı yine 82 kilometre olarak korundu.

Bütün sürücülerin radarları ve trafik kameraları ile yakında tanıdığı Osmancık yerleşim yeri içinde yaya geçitleri düzene kavuştu.

Bazı yaya geçitleri iptal edildi. Yerleşim yeri içindeki hız sınırı 70 olarak korundu. Samsun Osmancık yönünde 82 kilometre olan hız sınırı kaldırıldı.

Yollarda tabela temizliği! Hız limitleri değişti, sürücüler memnun

Osmancık'da her kavşakta kameralar var. Yerleşim yerinin giriş ve çıkışlarda radarlar, yol üzerinde de elektronik denetleme sistemi kurulu. Osmancık'taki cezalar için Facebook grubu kuruldu, bazı sürücüler bölgeden geçmemenin yolunu arıyordu.

Yollarda tabela temizliği! Hız limitleri değişti, sürücüler memnun

Osmancık'ta neredeyse her kavşakta 2 adet trafik kamerası bulunuyor. Osmancık, yerleşim yeri içinden geçen kısa mesafeli yola rağmen, sayıları 10'u bulan kamera sistemleri, kavşaklara rağmen aralardaki yaya geçitleri, 50'yi gösteren levhalar, eski kamera direkleri, yerleşim yeri giriş ve çıkışlarındaki radar, hız limiti bölgelerinin başlangıcının hemen dibinde kurulan radar sistemleri, drone radarlar, bitiş noktası belli olmayan hız sınır bölgeleri ve karışık trafik levhaları nedeniyle sürücüler tarafından en tepki çeken yerleşim yerlerinden birisiydi.

Karayollarında bir bölümü çalışmayan kamera sistemleri de bulunuyor. Elektronik denetim olan bölgelerde bile kamera sistemleri vardı.


SÜRÜCÜLER CEZALARDAN YILMIŞTI

Osmancık'taki kamera sistemleri yine kavşaklarda duruyor, güzergahta ayrıca elektronik denetleme sistemleri de var. Osmancık'tan geçip ceza yiyenler ise seslerini duyurmak için Facebook hesabı oluşturmuştu.

2019 yılında, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) Projesi kapsamında Osmancık Belediyesi’ne 3 aylık alacağı kapsamında 17 milyon 535 bin lira kaynak aktarıldığını açıklamıştı.

Osmancık Belediyesi de "EDS’nin üç ayağı var. Bir ayağı devlet, bir ayağı belediye, bir ayağı da belediyenin ihaleyi verdiği firmadır." açıklamasını yapmıştı.

Bu yoldaki kamera sistemleri, geçmişte çıkartılan bir düzenleme ile özel şirketler tarafından kuruldu. Şirketler, altyapıyı kurmaları karşılığında, trafik cezalarından gelir elde ediyordu. Bu gelir belediyelere de dağıtılıyordu. Bu kamera sistemleri kurulduğu tarihten itibaren tepki çekiyordu ve önemli bölümü geçmişte yine iptal edilmişti.

