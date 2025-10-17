Bakan Fidan'dan AB'ye 'ilerleme' mesajı: İvme kazandıracağına inanıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini duyuran Bakan Fidan, ziyaretin gerçekleşmesi için hazırlıkların başladığını söyledi.

Türkiye'nin Gazze'nin yeniden imarına yönelik çabalara aktif destek vermeyi sürdüreceğini belirten Bakan Fidan, "Türkiye sağlanan mutabakatın uygulanmasına yönelik üzerine düşeni yaptığı gibi bundan sonrasında da fazlasıyla yapmaya hazır" dedi. AB ile vize serbestisi diyaloğunun yeniden canlandırılması için karşılıklı olarak görüş beyan ettiklerini de belirten Bakan Fidan, "Bu alandaki ilerlemenin Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ATILAN HER ADIM, KALICI BARIŞA HİZMET ETMELİ"

Bakan Fidan açıklamasında şunları söyledi:

"Avrupa’nın ve özellikle Almanya’nın, Filistin ve Gazze ile ilgili olarak atacağı adımların büyük değer taşıyacağını ifade ettik. Türkiye, sağlanan bu mutabakatın uygulanmasına yönelik üzerine düşeni yaptığı gibi, bundan sonra da fazlasını yapmaya hazırdır. Özellikle bu çerçevede oluşturulan görev gücü, barış kurulu ve uluslararası iş birliği mekanizmalarında Türkiye’nin aktif rol alması konusunda Cumhurbaşkanımız kararlılık göstermektedir. Atılan her adımın, kalıcı barışa hizmet etmesi gerektiğini vurgulamak isterim.

"GEREKLİ ADIMLARI ATIYORUZ"

Amacımız, koordinatörümüz vasıtasıyla arazide faaliyet gösteren yardım kuruluşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın diplomasi ile diğer devletlerle, bizlerle olan koordinasyonunu sağlamaktır. Çünkü biz, bu yardım faaliyetinin uzun vadeli ve sistematik bir şekilde yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz ve bu koordinatöre gerekli kurumsal adımları da atıyoruz.

AB İLE İLİŞKİLER

(AB ile ilişkiler) Vize serbestisi diyaloğunun yeniden canlandırılması için karşılıklı niyet beyanını tekrarladık. Bu alandaki ilerlemenin Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağına inanıyoruz.

"GAZZE'YE NEFES OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye, Gazze’ye nefes, Filistin’e umut olmaya devam edecektir. Gazze’nin yeniden imarı için verilen inşaatlara da aktif destek vermeyi sürdüreceğiz. Gazze’de yükselecek her bina, insanlığın ortak vicdanını destekleyecektir. Henüz yolun çok başındayız. Nihai amacımız, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve tüm acılara rağmen barış ve refahın hâkim olacağı bir Orta Doğu’nun kurulmasıdır.

"SURİYE HÜKÜMETİ-SDG GÖRÜŞMELERİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Değerli arkadaşlar, görüşmelerimiz kapsamında Suriye’deki durumu da ele alıyoruz. Suriye Hükûmeti’nin SDG ile yürüttüğü görüşmeleri yakından takip ediyoruz. Entegrasyonun ülkenin güvenliğine, halkın beklentilerine ve ekonomik kalkınmasına somut katkılar getirmesini bekliyoruz. Bu çerçevede, Suriye Hükûmeti’nin ülkenin kuzeydoğusunda ve doğal kaynaklar üzerinde kontrol sağlamasına imkân tanınması gerekmektedir."