İslam Memiş 'hava puslu' diyerek uyardı! Altın çağı ne kadar sürecek? 'Herkes bir rakam yazıyor ama...'

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatları vatandaşın gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Gram altın dün bankalararası piyasada 5.910 lira tavanını görmesinin ardından haftanın son işlem gününde bir miktar sarkmayla 5.760 lira seviyesinden işlem görüyor.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yeni haftada altının rallisinin devam edip etmeyeceğini, bu seviyelerden altın almanın nasıl bir fikir olduğunu TGRT Haber'e değerlendirdi.
Memiş'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"Bu hafta altın hem ons tarafında hem gram tarafında her gün yeni bir rekor denemesi yaptı. Uluslararası piyasalarda şu an 4.311 dolar seviyesinde. Fiziki gram altın da Kapalıçarşı'da 6.237 lira seviyesinde.
Altın fiyatları son bir ayda çok konuşulur hale geldi. Altın kuyrukları, gümüş kuyrukları var diye bir yaygara koparılıyor sosyal medyada.
BU RÜZGAR MUTLAKA TERSİNE DÖNECEK
Bu rüzgar mutlaka tersine dönecek ama ne zaman dönecek soru bu. Ama teknik olarak dünya dolardan uzaklaşıyor, rezerv para niteliği artık altına geçti. Güvenli liman olarak altın tercih ediliyor.
Soru basit aslında altında savaş fiyatlaması mı var yoksa manipülasyon fiyatlaması mı? Altın puslu havaları seviyor. Birçok etkenden beslendiği için son 8 haftaya baktığım zaman yeni bir manşet yeni bir başlık yok piyasalarda.
YATIRIMCILARIN SOYULDUĞU BİR ORTAM VAR
Dolayısıyla bu altın fiyatlarında daha çok bir manipülasyon fiyatlaması olduğu izlenimini doğuruyor.
Altın yükselirken mesela bitcoin piyasasında sert düşüşler var. Yatırımcıların soyulduğu, tek tuşla ters köşeye yatırıldığı bir ortam var karşımızda.
BU FİYATTAN ALTIN ALINIR MI?
İki türlü yatırımcı var karşımızda altın tarafında. Elinde altın bulunduranlar ve altın alımı için fırsat kollayanlar. Elinde altın bulunduran nakde ihtiyacı yoksa altını tutmaya devam etsin. 2026 yılında yükseliş beklentimiz devam ediyor. Ancak bu fiyatlardan altın alınır mı, maliyet yapılır mı? Bence yanlış! Piyasanın biraz daha normalleşmesi lazım.
BİRAZ DAHA BEKLEMEK LAZIM
Piyasanın teknik olarak mantık olarak yorumlanması lazım. Puslu havanın dağılması lazım. Panik yapmamak lazım bu seviyeleri beklemek gerekiyor. Birkaç hafta olabilir, önümüzdeki ay olabilir. Biraz daha beklemek daha sağlıklı bir karar olarak karşımızda duruyor.
RİSK DE SATIN ALMIŞ OLUYORSUNUZ!
Elinde altın varsa çok sert bir şekilde düşecek, gerileyecek, satalım! Hayır önümüzdeki aylarda önümüzdeki yıllarda altın tarafında bu yükseliş trendini koruyan birçok faktör var. Altın yine altın çağını yaşamaya devam edecek. Ama şu anda bu seviyelerden altın satın almak bir risk. Sadece altın satın almıyorsunuz. Bir risk de satın alıyorsunuz!
TABLOYU NET OKUMAK İÇİN ŞARTLAR OLUŞMALI
Türkiye'de, Dünya'da böyle panik alımları görüyoruz zaman zaman ama doğru bir karar değil. En azından ons altında 4.300 dolar seviyesinin altına sarkmaları bir görmemiz lazım. Gram altın tarafında 6.000 lira seviyesinin altına sarkmaları görmemiz lazım ki tabloyu biraz net bir şekilde okuyalım. Havada rakamlar uçuşuyor. 5 bin dolar olacak, 6 bin dolar olacak. Herkes bir rakam yazıyor ama hiçbir mantığı yok!"