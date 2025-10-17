İslam Memiş 'hava puslu' diyerek uyardı! Altın çağı ne kadar sürecek? 'Herkes bir rakam yazıyor ama...'

Memiş'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Bu hafta altın hem ons tarafında hem gram tarafında her gün yeni bir rekor denemesi yaptı. Uluslararası piyasalarda şu an 4.311 dolar seviyesinde. Fiziki gram altın da Kapalıçarşı'da 6.237 lira seviyesinde.

Altın fiyatları son bir ayda çok konuşulur hale geldi. Altın kuyrukları, gümüş kuyrukları var diye bir yaygara koparılıyor sosyal medyada.