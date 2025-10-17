Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Barajlar tamamen kurursa ne olur? Suyu biten baraj sonrası olabilecekler

Ülkemizde yağışların azalması sonrası barajlarda kuruluk yaşanıyor. Şu an Bursa'da baraj seviyesi en düşük seviyelerde olurken vatandaşlar barajlar kurursa ne olur araştırmasına başladı. Bursa'da su sorunu günden güne büyüyor.

Barajlar tamamen kurursa ne olur? Suyu biten baraj sonrası olabilecekler
Bursa'nın içme suyunun en önemli kısmını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajları kurudu. Bunun üzerine endişelenen vatandaş kurursa ne olur araştırmasına başladı.

BARAJLAR KURURSA NE OLUR?

Bir bölgede barajların tamamen kuruması sonucunda başlar. Şebeke su kesintlieri başlar ve belirli saatlerde su verilir. Kalan suyun kalitesi de düşer. Bu nedenle tarımsal üretimler azalır, gıda fiyatlarında artış olabilir. Baraj çevresinde dere ve sulak alanların kuruması ekosisteme zarar verir.

Barajlar tamamen kurursa ne olur? Suyu biten baraj sonrası olabilecekler

BARAJ KURURSA SU NEREDEN ALINIR?

Barajların kuruması durumunda yeraltı suları alınabilir. Akifer denilen yeraltı su katmanlarından su çekilir fakat aşırı olması durumunda obruk oluşabilir. Deniz suyu artırımı uygulanabilir fakat enerji tüketimi artar. Kullanılmış sular yani evsel atıklar ileri arıtmadan geçirilerek tarımsal alanda kullanılabilir.

Barajlar tamamen kurursa ne olur? Suyu biten baraj sonrası olabilecekler

NE YAPILMALI?

Barajların kurumaması adında kampanyaları düzenlenmeli ve yağmur suyu toplama zorunlu olabilir. Tarımda damla sulama sistemleri tercih edilebilir ve yeni su depolama yatırımları yapılabilir.

