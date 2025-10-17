Barajlar tamamen kurursa ne olur? Suyu biten baraj sonrası olabilecekler

Bursa'nın içme suyunun en önemli kısmını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajları kurudu. Bunun üzerine endişelenen vatandaş barajlar kurursa ne olur araştırmasına başladı.

BARAJLAR KURURSA NE OLUR?

Bir bölgede barajların tamamen kuruması sonucunda su krizi başlar. Şebeke su kesintlieri başlar ve belirli saatlerde su verilir. Kalan suyun kalitesi de düşer. Bu nedenle tarımsal üretimler azalır, gıda fiyatlarında artış olabilir. Baraj çevresinde dere ve sulak alanların kuruması ekosisteme zarar verir.

BARAJ KURURSA SU NEREDEN ALINIR?

Barajların kuruması durumunda yeraltı suları alınabilir. Akifer denilen yeraltı su katmanlarından su çekilir fakat aşırı olması durumunda obruk oluşabilir. Deniz suyu artırımı uygulanabilir fakat enerji tüketimi artar. Kullanılmış sular yani evsel atıklar ileri arıtmadan geçirilerek tarımsal alanda kullanılabilir.

NE YAPILMALI?

Barajların kurumaması adında su tasarrufu kampanyaları düzenlenmeli ve yağmur suyu toplama zorunlu olabilir. Tarımda damla sulama sistemleri tercih edilebilir ve yeni su depolama yatırımları yapılabilir.