Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasemin Güldemir

Soğan kebabı şifa dağıtıyor! İşte Gaziantep'in meşhur yemeğinin tarifi

Türk mutfağının simgesi Gaziantep'te önemli bir yere sahip olan soğan dolması soğuk havaların vazgeçilmesi haline geldi. Mevsim sebzeleriyle yapılan ve içinde birçok baharatı bulunduran soğan kebabının faydaları saymakla bitmiyor. İşte şifa dağıtan yemeğin ustasından püf noktalar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 13:06

Gaziantep mutfağında önemli bir yere sahip olan kentin eşsiz lezzetleri arasında yer alan soğan kebabı, soğuk havalara büyük ilgi görüyor. Besin değerinin yüksek olması nedeniyle vücut direncini artıran yemek sık tercih ediliyor. İşte şifa deposu meşhur soğan kebabı tarifi...

Soğan kebabı şifa dağıtıyor! İşte Gaziantep'in meşhur yemeğinin tarifi

BİNBİR EMEKLE HAZIRLANIYOR

Soğan ile etin birleştiği soğan kebabı, damak tadını önemseyenlerin de severek tükettiği kebap olarak öne çıkıyor. Gaziantep'i ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin de hem gözüne hem de damağına hitap eden soğan kebabı, özel seçilen mor renkli kuru soğanların ikiye bölünüp zırhla kıyma haline getirilen et, kebap şişlerine tek tek diziliyor. Daha sonra pişmesi için ocağa atılan soğan kebabı, piştikten sonra bakır tabakların içine konuluyor ve terlemesi için tekrar ocağa bırakılıyor. Yaklaşık 10 dakika ocakta bekletilen soğan kebabı, nar ekşisi, limon, karabiber ve pul biber ile hazırlanan sos üzerine döküldükten sonra servis ediliyor. Görüntüsü ve lezzetiyle de adından söz ettiren soğan kebabı, genellikle ayranla birlikte tüketiliyor.

Soğan kebabı şifa dağıtıyor! İşte Gaziantep'in meşhur yemeğinin tarifi

USTASINDAN BİLGİLER

Kebap ustası Ahmet Çadır, Gaziantep mutfağında önemli bir yere sahip olan soğan kebabının gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi dolayısıyla mevsim geçişlerinde en çok tercih edilen yemekler arasında yer aldığını söyledi. Mevsim meyve ve sebzeleriyle kebap yapılan Gaziantep'te havaların serinlemesiyle soğan kebabının bu dönemlerde talep gördüğünü belirten Çadır, "Yaz aylarının bitimi, sonbaharın başlamasıyla soğan kebabına talep yoğunlaştı. Sebebi gribal enfeksiyon, nezleye ve gribe iyi geldiği için, birebir antibiyotik ve doğal şifa kaynağı olan soğan kebabını biz Gaziantep'te sürekli tüketiriz. Soğan kebabı kış aylarında en çok talep gören kebaplardandır. Gaziantep'te çok kebap çeşidi var. Mevsimine göre kebaplarımızı değerlendiriyoruz. Sonbaharda ve kışın bolca soğan kebabı tüketiriz. Tüm misafirlerimizi Gaziantep'e bekleriz" dedi.

Soğan kebabı şifa dağıtıyor! İşte Gaziantep'in meşhur yemeğinin tarifi

"HER SOĞANDAN OLMAZ"

Demir şişlere, özel seçilen kuru soğan ile zırhla kıyılmış etin saplanmasıyla hazırlanan soğan kebabının tercihe göre şişte veya tepside pişirildiğini bildiren Çadır, "Soğan kebabı için mor soğanın küçük olanlarını seçeriz, soğanı ikiye böleriz ve kıyma ile buluştururuz. Kıymanın yağı ve aromasıyla birlikte pişer. Sofralarımızda misafirlerimize ikram ederiz. Soğan kebabının Gaziantep'te yenilmesini tavsiye ediyoruz. Her soğandan soğan kebabı olmaz. Soğan kebabının soğanı çok küçük, çok ir ve beyaz soğan olmayacak. Soğan kebabı mor soğanla yapılır. Soğanda bol miktarda A, B ve C vitamini var. Soğan zaten doğal antibiyotik. Bunlar birleşince karabiber, biberle çok güzel bir şifa kaynağı oluyor. Soğan kebabının mevsimi sonbaharın sonuna doğru başlar. Kış boyunca Gaziantep'te yapılır. İlkbahara kadar soğan kebabı tercih edilir" diye konuştu.

Soğan kebabı şifa dağıtıyor! İşte Gaziantep'in meşhur yemeğinin tarifi

Doğal antibiyotik olduğu için sonbahar ve kış aylarında soğan kebabını bolca tükettiklerini belirten vatandaşlar ise soğan kebabını çok sevdiklerini ve bu mevsimlerde fırsat buldukça soğan kebabını yemeye çalıştıklarını dile getirdiler.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
2 yılda bir yetişiyor, çürüyünce tüketiliyor: Çok az kişinin bildiği şifa deposu!
ETİKETLER
#Soğan Kebabı
#Gaziantep Mutfağı
#Sonbahar Lezzetleri
#Kış Lezzetleri
#Doğal Antibiyatik
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.