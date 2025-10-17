Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Bir yıldız kara delik yuttu! Bilim dünyasını ters köşe eden gelişme

Temmuz 2025'te tespit edilen ve yedi saat süren sıra dışı bir gama ışını patlaması (GRB 250702B), bilinen tüm kozmik patlama kurallarını altüst etti. Olayın ardındaki sır perdesini aralamak için sunulan yeni bir teori, kara deliğin bir yıldız tarafından yutulmuş olabileceğini öne sürüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 10:30

Geçtiğimiz yaz aylarında bilim insanları, nedenini hâlâ açıklamakta zorlandıkları güçlü bir gama ışını patlaması (GRB) tespit etti. Normalde, Güneş'in tüm ömrü boyunca yayacağı enerjiye denk bir gücü anlık olarak salan kozmik patlamalar, dev yıldızların içinde ölmesi sonucu ortaya çıkar.

Ancak GRB 250702B adı verilen olay, şimdiye kadar bu korkunç patlamalar hakkında bildiğimiz her şeyi yerle bir ediyor. Öncelikle normalden çok daha uzun, tam yedi saat sürdü. Dahası patlamanın birkaç kez tekrarlandığı görüldü, ki böylesi bir durumun mümkün olmaması gerektiği belirtiliyor.

Gama ışını patlaması, bir yıldızın tamamen yok olmasından kaynaklandığına göre, aynı kaynağın nasıl çoklu patlamalar yayabileceği en büyük gizem konusu oldu.

Bir yıldız kara delik yuttu! Bilim dünyasını ters köşe eden gelişme

'YILDIZ YUTAN KARA DELİK' TEORİSİ

Tespitten bu yana birçok teori ortaya atıldı. Ancak yakın zamanda Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisine sunulması planlanan bir çalışmada yayımlanan yeni görüş, içinde belki de en garip olanı.

Araştırmacılar, iyi bilinen bir kara deliğin yıldızı parçalaması senaryosunun aksine, bir yıldızın kara deliği yutmuş olabileceğini iddia ediyor.

Devasa istilacı, yutulduktan sonra yıldızın çekirdeğini içeriden parçalamaya başlıyor ve ev sahibini içten dışa tüketiyor. Oluşan yıkım, inanılmaz enerjik bir parçacık akışı olan bir jet meydana getiriyor.

Bir yıldız kara delik yuttu! Bilim dünyasını ters köşe eden gelişme

İngiltere'deki John Moores Üniversitesi'nden astrofizikçi Daniel Perley, Science dergisine verdiği demeçte, "Bu, GRB benzeri bir fenomendir, ancak daha uzun bir zaman ölçeğine izin verir" ifadesini kullandı.

NASA'nın Fermi Gama Işını Teleskobu tarafından 2 Temmuz'da tespit edilen GRB, üç belirgin patlama şeklinde görüldü. Sonraki gözlemler, kaynağın galaksimizin çok dışından, milyarlarca ışık yılı uzaktan geldiğini kanıtladı ve yakınlık nedeniyle bu kadar güçlü görünme olasılığını eledi.

Araştırmacıların değerlendirdiği diğer açıklamalar arasında, bir yıldızın kendi ağırlığı altında çökmesi veya orta kütleli bir kara deliğin neden olduğu bir gelgit bozulma olayı bulunuyor. Ancak gizem astronomları meşgul etmeye devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bilim insanları 'evrensel böbrek' geliştirdi: Organ nakillerinde yeni dönem başlıyor
Gece yarısından sonra beyin farklı çalışıyor: Bilim insanlarından kritik uyarı
ETİKETLER
#uzay
#yıldız
#süpernova
#Gama Işını Patlaması
#Grb 250702b
#Kara Deliği
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.