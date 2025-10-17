Akaryakıta indirim geliyor! Benzinin yarınki fiyatı belli oldu

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına 1 lira indirim gelmesi bekleniyor. Cumartesi gününden (yarın) itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1 lira indirim yapılması bekleniyor. Peki güncel rakamlar ne durumda?