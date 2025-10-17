Menü Kapat
Ekonomi
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Trump ailesinin kripto kazancı 1 milyar doları aştı: Tartışmalı ilişki yeni boyut kazanıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para girişimleri, ailesine 1 milyar doları aşan devasa bir kazanç getirdi. Eric Trump, rakamın daha da yüksek olabileceğini açıkladı.

Murat Makas
17.10.2025
17.10.2025
'ın ABD başkanlığına dönüşüyle birlikte kripto paralara gösterdiği ilgi, ailesinin de bu alandaki kazancını katladı. Trump ailesinin, kripto girişimlerinden elde ettiği kârın 1 milyar doları geçtiği açıklandı. Oğlu Eric Trump, Financial Times'a yaptığı açıklamada, hesaplanan rakamın "muhtemelen daha fazla" olduğunu dile getirdi.

Forbes tarafından 7.1 milyar dolar servete sahip olduğu tahmin edilen Donald Trump için kripto kârı, net servetinin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Trump ailesinin kripto kazancı 1 milyar doları aştı: Tartışmalı ilişki yeni boyut kazanıyor

TRUMP AİLESİ KRİPTO ZENGİNİ OLDU

Trump ailesinin kripto dünyasındaki en öne çıkan girişimi, Donald Trump ve üç oğlu tarafından kurulan World Liberty Financial () oldu. Şu ana kadar yalnızca USD1 stablecoin'i piyasaya süren ve WLFI yönetim token'ını satan şirket, ilerleyen dönemde merkeziyetsiz finans alanına genişlemeyi ve kredi hizmetleri sunmayı hedefliyor.

Financial Times, WLF'nin WLFI token satışlarından 550 milyon dolardan fazla gelir elde ettiğini hesapladı. Token'a Çinli kripto milyarderi Justin Sun ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Aqua 1 Foundation gibi önemli isimler de yatırım yaptı.

Trump ailesinin kripto imparatorluğu; ticaret kartlarını, Donald Trump ve eşinin resmi meme coin'lerini ve Eric ile Donald Trump Jr.'ın, madenci Hut 8 ile ortaklaşa kurduğu American isimli Bitcoin madenciliği ve hazine firmasını da kapsıyor.

Trump ailesinin kripto kazancı 1 milyar doları aştı: Tartışmalı ilişki yeni boyut kazanıyor

SİYASİ TARTIŞMALARIN ODAĞINDA

Donald Trump'ın kripto endüstrisiyle artan bağları, ABD siyasetinde yılın en önemli tartışma konularından biri haline geldi.

Mayıs ayında, başkanın kendi meme coin'inin üst düzey sahipleri için bir akşam yemeği düzenlemesi, senatörlerin sert eleştirilerine yol açtı. Organizasyonun gerçekleştiği mekanın dışında yüzlerce protestocu toplandı.

Trump ailesinin kripto kazancı 1 milyar doları aştı: Tartışmalı ilişki yeni boyut kazanıyor

Trump yönetiminin ilk kripto yanlısı yasası olan ve stabil coin'leri düzenlemeyi amaçlayan GENIUS Yasası'nın yasalaşma sürecinde, başkanın kripto ile olan çıkar çatışmaları yasamayı gölgelemiş ve onay sürecini geciktirmişti. Eric Trump'ın 1 milyar doları aşan kâr itirafı, yönetimin kripto ile olan tartışmalı ilişkisindeki son perde oldu.

ETİKETLER
#donald trump
#bitcoin
#kripto paralar
#nft
#Wlf
#World Liberty Financial
#Eric Trump
#Ekonomi
