Feci kazanın ardından yürekler ağza geldi! Alevler ormana sıçradı

Bursa’da akşam saatlerinde meydana gelen kazada; iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki ormanlık alana da sıçradı.
Kazanın ve yangının bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hem yanan araç hem de ormandaki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kazada yanan otomobilde bulunan sürücü, çevredeki vatandaşların ve ekiplerin müdahalesiyle son anda kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.