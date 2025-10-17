Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bugün hangi maçlar var 17 Ekim? Milli aranın biteceği tarih bekleniyor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları nedeniyle liglerde milli ara devam ederken bu akşam oynanacak olan maçların saati ve kanalı da belli oldu.

Bugün hangi maçlar var 17 Ekim? Milli aranın biteceği tarih bekleniyor
17.10.2025
17.10.2025
09:35

Futbolseverlerin yakından takpi ettiği liglerde milli ara devam ediyor. 17 Ekim bu akşam hangi maçlar var?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR BELLİ OLDU

13:30

  • Shamakhi – Kapaz | Azerbaycan Premier Ligi | CBC Sport

18:00

  • Turan – Karabağ | Azerbaycan Premier Ligi | CBC Sport

19:30

  • Fortuna Düsseldorf – Braunschweig | Almanya Bundesliga 2 | Tivibu Spor 3
  • Hannover 96 – Schalke 04 | Almanya Bundesliga 2 | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus
  • Essen – Hoffenheim (Kadınlar) | Almanya Kadınlar Bundesliga |
Bugün hangi maçlar var 17 Ekim? Milli aranın biteceği tarih bekleniyor

20:00

  • Ümraniyespor – Sarıyer | Trendyol 1. Lig | TRT Spor / Bein Sports 2

21:30

  • Union Berlin – Mönchengladbach | Almanya Bundesliga | Tivibu Spor 1 / S Sport Plus

21:45

  • PSG – Strasbourg | Fransa Ligue 1 | Bein Sports 3

22:00

  • Real Oviedo – Espanyol | İspanya La Liga 2 | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus
