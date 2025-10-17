Bugün hangi maçlar var 17 Ekim? Milli aranın biteceği tarih bekleniyor

Futbolseverlerin yakından takpi ettiği liglerde milli ara devam ediyor. 17 Ekim bu akşam hangi maçlar var?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR BELLİ OLDU
13:30
- Shamakhi – Kapaz | Azerbaycan Premier Ligi | CBC Sport
18:00
- Turan – Karabağ | Azerbaycan Premier Ligi | CBC Sport
19:30
- Fortuna Düsseldorf – Braunschweig | Almanya Bundesliga 2 | Tivibu Spor 3
- Hannover 96 – Schalke 04 | Almanya Bundesliga 2 | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus
- Essen – Hoffenheim (Kadınlar) | Almanya Kadınlar Bundesliga |
20:00
- Ümraniyespor – Sarıyer | Trendyol 1. Lig | TRT Spor / Bein Sports 2
21:30
- Union Berlin – Mönchengladbach | Almanya Bundesliga | Tivibu Spor 1 / S Sport Plus
21:45
- PSG – Strasbourg | Fransa Ligue 1 | Bein Sports 3
22:00
- Real Oviedo – Espanyol | İspanya La Liga 2 | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus