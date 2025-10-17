Galatasaray'da kritik gün! Her biri için ayrı ayrı oylama yapılacak

Galatasaray'da 11 Ekim 2025 Cumartesi günü yapılacağı duyurulan genel kurulu, çoğunluk sağlanamadığı için 18 Ekim'e ertelenmişti. Haliç Kongre Merkezi’nde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek toplantı saat 10.00’da başlayacak.

FAALİYET RAPORU SUNULACAK

Genel kurulda, 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 dönemine ait faaliyet raporu sunulacak, denetim kurulu raporu okunacak ve yönetim ile denetim kurulu için ayrı ayrı ibra oylaması yapılacak.