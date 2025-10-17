Beykoz'da servis minibüsü devrildi: Yaralılar var

İstanbul'un Beykoz ilçesinde gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

TEM Otoyolu Kavacık mevkii Molla Gürani Viyadüğü Edirne istikametinde saat 03.00 sıralarında römork yüklü işçi servisi seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsteki yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BAL PETEKLERİ YOLA SAVRULDU

Kaza nedeniyle bal petekleri yola savruldu. TEM Otoyolu Edirne istikametinde polis ekipleri 3 şeridi kapatarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Devrilen minibüs çekici yardımıyla kaldırıldı ve trafik akışı yeniden normale döndü.