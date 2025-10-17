Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Galatasaray'dan kritik anlaşma! Tam 100 milyon euro gelir sağlayacak

Galatasaray sezon başından bu yana gündemde olan sponsorluk konusunu çözüme kavuşturuyor. Sarı kırmızılı kulübün forma tedarikçisine ilettiği zam talebi kabul gördü. Taraflar arasında 10 seneye yayılan 100 milyon euro'luk bir anlaşma imzalandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 09:41

’de 3 sezon boyunca şampiyon olup gelirlerini katlayan , ’ndeki varlığıyla da sponsorluk gelirlerini yükseltmek istiyor. Cimbom yaptığı anlaşmalarla bunu katladı. 2024 yazında forma tedarikçisini değiştiren sarı-kırmızılılar, Nike yerine 'yı tercih ederek değişime de imza attı.

Galatasaray'dan kritik anlaşma! Tam 100 milyon euro gelir sağlayacak

FORMA SATIŞLARI ARTTI

Bu iş birliği sarı-kırmızılı takıma kazandırdı ve geçen sezon 1 milyona yakın forma satışı gerçekleştirildi. Yıllık 5 milyon Euro kazanan Aslan, söz konusu geliri yeterli bulmadı ve firma ile yeniden masaya oturdu.

Galatasaray'dan kritik anlaşma! Tam 100 milyon euro gelir sağlayacak

ZAM TALEP EDİLDİ

Fenerbahçe'nin başka bir forma tedarikçisi ile yaptığı ve kasasına yıllık 12 milyon Euro'yu koyduğu anlaşmanın ardından sarı-kırmızılı kulüp, şube sorumlusu Abdullah Kavukcu aracılığıyla Puma'dan zam talep etti.

TARAFLAR ANLAŞMA SAĞLADI

İki tarafın yetkilileri de uzun ve kapsamlı görüşmeler yaparken şartlarını masaya koydu ve sonunda ortak noktada el sıkıştı. Galatasaray ile Puma gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 10 yıllık yeni anlaşmada mutabakata vardı.

Galatasaray'dan kritik anlaşma! Tam 100 milyon euro gelir sağlayacak

TAM 100 MİLYON EURO GELİR

Sabah'ta yer alan habere göre; Puma'dan her sezon 10 milyon Euro (490 milyon TL) alacak Galatasaray, bir anlamda 10 senelik süreçte 100 milyon Euro'yu (yaklaşık 4.9 milyar TL) kasasına koymayı garantiledi. Bu anlaşmanın dışında sarı-kırmızılıların forma sponsorluk gelirleri de tarihinin en üst seviyesine erişmiş durumda.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray yetiştirdi, Fenerbahçe kaptı! Arda Güler'e benzetiliyor

22 MİLYON EURO'YA ULAŞTI

Göğüs reklamının yanı sıra sırt, kol, çorap reklamlarında da gelirlerini artıran sarı-kırmızılı kulüp, yeni anlaşmalara da imza attı. Galatasaray, 2025-26 sezonunda formasına reklam veren sponsorlardan ise 22 milyon Euro'ya yakın para kazanıyor.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#süper lig
#puma
#Forma Sponsorluğu
#Sponsorluk Geliri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.