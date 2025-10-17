Galatasaray'dan kritik anlaşma! Tam 100 milyon euro gelir sağlayacak

Süper Lig’de 3 sezon boyunca şampiyon olup gelirlerini katlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki varlığıyla da sponsorluk gelirlerini yükseltmek istiyor. Cimbom yaptığı anlaşmalarla bunu katladı. 2024 yazında forma tedarikçisini değiştiren sarı-kırmızılılar, Nike yerine Puma'yı tercih ederek değişime de imza attı.

FORMA SATIŞLARI ARTTI

Bu iş birliği sarı-kırmızılı takıma kazandırdı ve geçen sezon 1 milyona yakın forma satışı gerçekleştirildi. Yıllık 5 milyon Euro kazanan Aslan, söz konusu geliri yeterli bulmadı ve firma ile yeniden masaya oturdu.

ZAM TALEP EDİLDİ

Fenerbahçe'nin başka bir forma tedarikçisi ile yaptığı ve kasasına yıllık 12 milyon Euro'yu koyduğu anlaşmanın ardından sarı-kırmızılı kulüp, futbol şube sorumlusu Abdullah Kavukcu aracılığıyla Puma'dan zam talep etti.

TARAFLAR ANLAŞMA SAĞLADI

İki tarafın yetkilileri de uzun ve kapsamlı görüşmeler yaparken şartlarını masaya koydu ve sonunda ortak noktada el sıkıştı. Galatasaray ile Puma gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 10 yıllık yeni anlaşmada mutabakata vardı.

TAM 100 MİLYON EURO GELİR

Sabah'ta yer alan habere göre; Puma'dan her sezon 10 milyon Euro (490 milyon TL) alacak Galatasaray, bir anlamda 10 senelik süreçte 100 milyon Euro'yu (yaklaşık 4.9 milyar TL) kasasına koymayı garantiledi. Bu anlaşmanın dışında sarı-kırmızılıların forma sponsorluk gelirleri de tarihinin en üst seviyesine erişmiş durumda.

22 MİLYON EURO'YA ULAŞTI

Göğüs reklamının yanı sıra sırt, kol, çorap reklamlarında da gelirlerini artıran sarı-kırmızılı kulüp, yeni anlaşmalara da imza attı. Galatasaray, 2025-26 sezonunda formasına reklam veren sponsorlardan ise 22 milyon Euro'ya yakın para kazanıyor.