TGRT Haber
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Japonya'nın 47 yıl sonra ilk sosyalist Başbakanı Tomiiçi 101 yaşında hayatını kaybetti

Japonya'nın eski Başbakanı Murayama Tomiiçi, 101 yaşında hayatını kaybetti. Tomiiçi, ülkenin 47 yıl sonra ilk sosyalist başbakanıydı.

Japonya'nın 47 yıl sonra ilk sosyalist Başbakanı Tomiiçi 101 yaşında hayatını kaybetti
Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, 'nın 81. Başbakanı Murayama Tomiiçi 101 yaşında hayatını kaybetti. 1994'ten 1996'ya kadar başbakanlık yapan Murayama, göreve geldiği dönemde ülkenin 47 yıl sonra ilk sosyalist başbakanı olmuş, 2000'de siyasetten çekilmişti.

Başbakan olduğu dönemde Murayama 1995'te, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 50. yıl dönümünde bir bildiri yayınlayarak Japonya'nın sömürge yönetimi ve saldırganlığının yol açtığı "muazzam hasar ve acı" için "derin pişmanlığını" ve "yürekten özrünü" dile getirmişti.

Murayama'nın açıklaması, sonraki hükümetler tarafından da desteklenmişti.

Murayama’nın açıklaması, sonraki hükümetler tarafından da desteklenmişti.

Murayama'nın görev yaptığı dönemde ayrıca ve 'ye atılan atom bombalarının hayatta kalan kurbanlarına tazminat sağlamak üzere 1994'te bir yasa çıkarılmıştı.

