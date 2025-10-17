Menü Kapat
Hava Durumu

Gündem
Kişisel veriler sadece birkaç yüz liraya satılıyor! Tüm veriler ellerinde... Şebeke üyesi tek tek anlattı: Bulamayacağın şey yok

Çağımızın en büyük tehditlerinden biri; kişisel verilerin suç örgütleri tarafından ele geçirilmesi ve üçüncü kişilere satışı... Verileri bir panel üzerinde toplayan çeteler, Dark Web üzerinde sadece birkaç yüz liraya satışını yapıyor. Şebeke üyesi verilerin olduğu panelin satışını yaparken her şeyi tek tek anlattı. İşte detaylar...

Kişisel veriler sadece birkaç yüz liraya satılıyor! Tüm veriler ellerinde... Şebeke üyesi tek tek anlattı: Bulamayacağın şey yok
Dünyada ve Türkiye'de kişisel verilerin suç örgütleri tarafından ele geçirilmesi ve üçüncü kişilere satışının yapılması en büyük tehdit haline geldi. Bir havuzda toplandığı 'panel' adı verilen sanal platformlar aracılığıyla kişilere ait her türlü özel bilgiyi isteyen herkese neredeyse peynir ekmek gibi satılan bu veriler, artık basit dolandırıcılıktan çıkıp insan hayatını tehdit eden organize bir suç yapısına dönüştü.

SADECE SANTAJ İÇİN KULLANILMIYOR...

Suç örgütleri tarafından elde edilen bu veriler, sadece dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı için değil; aynı zamanda ve hedefli fiziksel saldırıları planlamak amacıyla kullanılıyor.

Kişisel veriler sadece birkaç yüz liraya satılıyor! Tüm veriler ellerinde... Şebeke üyesi tek tek anlattı: Bulamayacağın şey yok

BİRKAÇ YÜZ TL KARŞILIĞINDA HER ŞEYİNİZİ ÖĞRENİYORLAR

Karaborsada belirli bir 'tarife' üzerinden alıcı bulan çeteler, sadece birkaç yüz lira karşılığında bütün verileri satıyor. 600 ile 1000 TL arasında üyelik ücreti alınan panel uygulamaları, kişilerin telefon numarasını 500 TL, ev adresini 1500 TL, araç bilgisini 2000 TL, gayrimenkul bilgilerini 2000 TL ve anne kızlık soyadını ise 2500 TL'den satışa çıkarıyor.

Kişisel veriler sadece birkaç yüz liraya satılıyor! Tüm veriler ellerinde... Şebeke üyesi tek tek anlattı: Bulamayacağın şey yok

VERİLER DARK WEB ÜZERİNDEN SATILIYOR

Çoğunlukla '' üzerinde faaliyet gösteren bu gizli platformlar, vatandaşların en mahrem bilgilerini ele geçirip başta çeteleri olmak üzere istenen miktarda parayı veren herkese satıyor. Bu panellerde toplanan kimlik, telefon ve adres bilgilerinin, özellikle suç örgütleri tarafından kullanılmaları tehlikenin boyutlarını daha da artırıyor.

Kişisel veriler sadece birkaç yüz liraya satılıyor! Tüm veriler ellerinde... Şebeke üyesi tek tek anlattı: Bulamayacağın şey yok

VERİLERİ BÖYLE SATIYORLAR

Sabah gazetesinde yer alan haberde; verilerin satıldığı panel sisteminin nasıl işlediği bizzat deneyimlendi. Telegram gruplarında panel satışı yapan kişilerden biriyle irtibata geçildi. Mesajla panel satın alımı istenmesi üzerine bir fiyat listesi gönderildi.

Kişisel veriler sadece birkaç yüz liraya satılıyor! Tüm veriler ellerinde... Şebeke üyesi tek tek anlattı: Bulamayacağın şey yok

"ADRESİNDEN ÜZERİNE KAYITLI TAPULARA HATTA BORÇLARINA KADAR ÇIKAR"

Şebeke üyesi, bir aylık panel kullanımının 600 TL, bir yıllık kullanımın 1000 TL, iki yıllık paketin ise 2000 TL olduğunu belirtti. Şebeke üyesi platformu tanıtırken, "Bir kişinin isim soyadını girerek ya da numarasından aratarak her şeyi bulursun. Adresinden üzerine kayıtlı tapulara hatta borçlarına kadar çıkar" ifadelerini kullandı.

PANELDEN ALDIĞI BİLGİYİ MOSSAD'A SERVİS ETTİ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD'a yönelik operasyon düzenlenmiş ve İsrail ajanlarına bilgi sağladığı tespit edilen avukat Tuğrulhan Dip yakalanmıştı. Dip'in, yasadışı panel üzerinden MOSSAD ajanlarının talebi doğrultusunda onlara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel bilgilerini para karşılığı aktardığı tespit edilmişti.

Kişisel veriler sadece birkaç yüz liraya satılıyor! Tüm veriler ellerinde... Şebeke üyesi tek tek anlattı: Bulamayacağın şey yok

SERDAR ÖKTEM CİNAYETİ

Adli bilişim uzmanı İsa Altun, bu sistemlerdeki bilgilerin suçlular için birer "hedef listesi" haline gelmesinin en büyük tehlike olduğunu söyledi. Altun, "Bir kişinin nerede yaşadığı, hangi aracı kullandığı bu sistemlerde açıkça görülebiliyor. Bu da sadece mali değil, fiziksel güvenlik riskini de beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan avukat Serdar Öktem'in bilgilerine yasadışı panelden ulaşılarak saldırının planlandığı cinayet olayı, kişisel verilerin kötüye kullanımının ölümcül sonuçlar doğurabileceğinin somut bir kanıtı oldu" diye konuştu.

Kişisel veriler sadece birkaç yüz liraya satılıyor! Tüm veriler ellerinde... Şebeke üyesi tek tek anlattı: Bulamayacağın şey yok

MİLYONLARCA İNSANIN VERİLERİ SİSTEMDE

Kişisel verilerin günümüzde "en değerli petrol" olarak görüldüğünü vurgulayan Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, "Yaklaşık 130 milyon vatandaşın bilgileri, hack'lenen ticaret siteleri, STK'lar, kargo şirketleri, eczaneler ve kamu kurumları gibi çeşitli kurumlar üzerinden sızdırılarak dark web ortamında paylaşılıyor. Bu mahrem veriler suç ekonomisinin en değerli kaynağı olarak görülüyor" dedi. Kişilerin yasadışı bu sistem için kendi aralarında bir tarife oluşturarak gelir elde ettiğini anlatan İsa Altun, "Sanal havuz denen sistemler üzerinden paneller kuruluyor. Bu panellere üye olmak için ise 1000 TL ödeme talep ediliyor. Bununla da kalınmıyor, istediğiniz her bilgi için sizden ücret alınıyor. Bu fiyatlandırma ise istenen verinin önem derecesine göre değişiyor" ifadelerini kullandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yüzlerce yasadışı paneli kapattığını belirten Altun, dark web'deki binlerce aktif sisteme erişimin devam ettiğini ifade etti. Altun, vatandaşlara ", suçlular için altın değerinde. Kimlik bilgilerinizi hiçbir platforma sorgusuz paylaşmayın" uyarısında bulundu.

