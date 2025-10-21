Bursa'da ekipleri bile şaşkına çeviren ihbar! Yere yatıp sinir krizi geçirdi

Osmangazi ilçesine bağlı Gazcılar Mahallesi'nde, kimliği öğrenilemeyen bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle yolun ortasına yattı.

EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Sinir krizi geçiren kadını görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, genç kadını bulunduğu yerden kaldırmak ve sakinleştirmek için uzun süre uğraştı.

Ancak kadın, kendisine yaklaşan sağlık görevlilerine tepki gösterdi.

Yaşananlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.