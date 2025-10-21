Yeşil Vatan seferberliği! Bakan Yumaklı hedefleri açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 'Yeşil Vatan' seferberliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İbrahim Yumaklı hatıra ormanı faaliyetlerine vurgu yaptı.

İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları:

Yeşil Vatan seferberliği başlatıyoruz. Yanan alanlar hiçbir şekilde imara açılamaz. gelecegenefes.gov.tr adresinden ihtiyaç duyulan tüm bilgilere ulaşılabilecek. Milletimizle fidanları buluşturan dijital bir köprüdür. Türkiye, dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk 4 ülke arasında.

İŞTE YEŞİL VATAN PROJESİNDE HEDEFLER

1 yıl içerisinde 550 milyon fidanı ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Seferberliğin ilk noktası 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü olacak ve 1 yıl boyunca devam edecek. 11 Kasım’da 81 ilde 922 ilçede fidan dikim alanlarında bütün vatandaşlarımızla birlikte fidan dikeceğiz.