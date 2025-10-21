Menü Kapat
16°
Araç muayenesi yaptıracaklar dikkat! Dolandırıcılar hem parasını aldı hem randevusunu

Isparta'da araç muayene randevusu almak isteyen bir vatandaş dolandırıcıların tuzağına düştü. Telefonda kendisinin 7 bin 150 lira trafik cezası olduğunu söyleyen dolandırıcılara Alim Küçük bu tutarı hesaplarına gönderdi. Kayıplara karışan dolandırıcılar bu tutarı aldıktan sonra yaşlı vatandaşa bir de muayene randevusu aldı.

Isparta'da internetten araç muayene randevusu almak isteyen vatandaş dolandırıcıların tuzağına düştü. Kendisini yetkili olarak tanıtan kişi, randevu almak isteyen vatandaşın "trafik cezan var" diyerek 7 bin 150 lirasını aldı. Dolandırıcılar kandırdıkları vatandaş için bir de muayene randevusu oluşturdu. Vatandaş olayla ilgili, "Zaten randevu almak için onları aramıştım. Paramı alıp beni dolandırdılar, ‘randevu da almazlar' diye düşünüyordum ama sağ olsunlar insafa gelip randevumu tam zamanında almışlar" dedi.

Araç muayenesi yaptıracaklar dikkat! Dolandırıcılar hem parasını aldı hem randevusunu

"TRAFİK CEZANIZ VAR"

Isparta'da yaşayan Alim Küçük, aracının muayene tarihi gelince internetten randevu almak istedi. Arama motorunda karşısına çıkan 444'lü numarayı arayan Küçük, telefonda kendisini yetkili olarak tanıtan bir kadınla görüştü. Görüşme sırasında dolandırıcı, sistemin randevu vermediğini, aracının üzerinde 7 bin 150 liralık "" bulunduğunu söyledi. Aracının muayenesini yaptırmak isteyen Küçük, dolandırıcının verdiği IBAN numarasına parayı gönderdi. Ancak kısa süre sonra aradığı numaraya ulaşamayınca dolandırıldığını fark etti.

Araç muayenesi yaptıracaklar dikkat! Dolandırıcılar hem parasını aldı hem randevusunu

DOLANDIRDILAR AMA RANDEVUYU DA ALDILAR

Olayın ardından bankayla iletişime geçen Küçük, parasını geri alamadı. Yaşanan olayın ilginç tarafı ise dolandırıcıların yalnızca parayı almakla kalmayıp, mağdur Küçük'ün araç muayene randevusunu da oluşturmuş olmasıydı. Küçük, ertesi gün muayene istasyonuna gittiğinde randevusunun sistemde kayıtlı olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Dolandırıcıların parayı aldıktan sonra randevuyu da oluşturması, mağdur Küçük'ü hem şaşırttı hem de gülümsetti.

"ŞERİT İHLALİ CEZASI VAR DİYEREK KANDIRDILAR"

Dolandırılan Alim Küçük, "Kayseriliyim ve uzun zamandır Isparta'da yaşıyorum. Aracımın muayene tarihi gelmişti, ben de internet üzerinden randevu almak istedim. Karşıma 444'lü bir numara çıktı, ben de aradım. Doğrusu dolandırılacağım hiç aklıma gelmemişti, bu yöntemi de daha önce hiç duymamıştım. İnsanları ‘polisim' diyerek arayan dolandırıcıları biliyordum ama bu şekilde çalışanlarını ilk kez gördüm. Numarayı aradım, telefonu bir kadın açtı. Randevu almak istediğimi söyledim. Benden ruhsat bilgilerimi istedi, ben de verdim. Ardından ‘sistem randevu vermiyor' dedi. Nedenini sorduğumda, trafik cezam olduğunu söyledi. ‘Ne cezasıymış?' diye sorduğumda ‘şerit ihlali' dedi. Miktarını sorduğumda ise 7 bin 150 lira olduğunu söyledi. Ben de ‘ödeyip sizi arayayım' dedim ama ‘ben size yardımcı olurum' dedi. Böyle bir hizmet olduğunu bilmiyordum ama nasıl olsa ödenecek diye düşünerek verdiği hesaba parayı gönderdim" dedi.

Araç muayenesi yaptıracaklar dikkat! Dolandırıcılar hem parasını aldı hem randevusunu

"HİPNOZ OLDUM"

Küçük, "Biraz şüphelenmiştim ama öyle ikna edici konuştu ki adeta hipnoz oldum. Parayı gönderdikten sonra tekrar aradım, telefonu açmadı. Başka bir numaradan da aradım ama cevap vermedi. O an dolandırıldığımı anladım. Bugün bir arkadaşıma durumu anlattım, o da muayene randevusu almak isterken aynı numarayı görmüş. Onlardan da 2 bin 600 lira istemişler ama ben uyardığım için dolandırılmamış" ifadelerini kullandı.

Araç muayenesi yaptıracaklar dikkat! Dolandırıcılar hem parasını aldı hem randevusunu

"'BENİ KİMSE DOLANDIRAMAZ' DİYORDUM AMA DOLANDIRILDIM"

Tek amacının, bu olayın duyulması ve kimsenin aynı tuzağa düşmemesi olduğunu belirten Küçük, "7 bin lira çok büyük bir para değil ama insanın morali çok bozuluyor. 2-3 gündür resmen sersem gibi dolaşıyorum. ‘Beni kimse dolandıramaz' diyordum ama dolandırıldım. Bankacı bir arkadaşıma sordum, ‘bir şey yapılabilir mi' diye. O da ‘abi, o paraya bir bardak soğuk su iç' dedi. Yapacak bir şey yok. Siber suçlara da gittim ama benden bir sürü evrak istediler, o kadar vakit ayıramadım. Şikâyetçi olmadım çünkü param geri gelse de bir şey değişmeyecek. Benim için o para dolandırıcılara sadaka olsun. Tek isteğim, başkalarının benim düştüğüm duruma düşmemesi. Allah kimsenin başına böyle bir olay vermesin" şeklinde konuştu.

Araç muayenesi yaptıracaklar dikkat! Dolandırıcılar hem parasını aldı hem randevusunu

RANDEVUSUNU TAM SAATİNDE ALDILAR

Küçük, dolandırıcıların kendisine randevu da aldığını belirterek, "Sağ olsunlar 7 bin 150 liramı aldılar ama randevumu da almışlar. Ben zaten randevu almak için onları aramıştım. Dolandırıcı bunlar, ‘randevu da almazlar' diye düşünüyordum ama almışlar. Bugün gidip aracımın muayenesini yaptırdım, çok şükür bir sıkıntı çıkmadı. O para önemli değil ama başka insanlar bu tuzağa düşmesin" dedi.

Araç muayenesi yaptıracaklar dikkat! Dolandırıcılar hem parasını aldı hem randevusunu
