TGRT Haber
14°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Dolandırıcıların pes dedirten yöntemini anlattı! Yüzbinlerce lirası 2 saatte buhar oldu

Kırşehir'de telefonuna yüklenen yabancı yazılımlar aracılığıyla 2 saat içinde 366 bin lirasını kaybeden Mehmet Adıgüzel, 3 farklı kişi adına da tüketici kredisi çektiğini fark etti. Adıgüzel emekli maaşının da kontrolünü kaybettiğini anlamasının ardından soluğu savcılıkta aldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 11:42

Kırşehir'de hafta sonu tatilinde cep telefonuna yüklenen yabancı yazılımlar aracılığıyla dolandırıldığını iddia eden adam, 2 saat içinde 366 bin TL'sinin çekildiğini, 3 farklı kişinin adına tüketici kredisi kullanıldığını ve emekli maaşının da ele geçirildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Bir yıldır hukuk mücadelesi veren adam, bankanın güvenlik zafiyeti olduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

2 SAAT İÇERİSİNDE BÜTÜN HESAPLARI BOŞALTILDI

Geçtiğimiz şubat ayında cep telefonuna farkında olmadan yabancı menşeli bir yüklendiğini ifade eden Mehmet Adıgüzel, kısa süre içinde banka hesaplarının boşaltıldığını fark etti. 2 saat içinde toplam 366 bin TL'sinin farklı hesaplara aktarıldığını ileri süren Adıgüzel, ayrıca kendi bilgisi dışında 3 farklı kişinin adına kredi çekildiğini ve emekli maaşına da erişildiğini söyledi.

Dolandırıcıların pes dedirten yöntemini anlattı! Yüzbinlerce lirası 2 saatte buhar oldu

FARK EDİNCE EMNİYETE KOŞTU

Durumu fark eder etmez emniyete başvuran Adıgüzel, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığını belirtti. Adıgüzel, "Telefonumda yabancı ülkelere ait bazı yazılımlar fark ettiler. Bunun üzerinden tüm bilgilerime ulaşıldığını düşünüyorum. Bankanın bu süreci fark edememesi büyük bir güvenlik açığıdır" dedi. Olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda da bulunan Adıgüzel, maddi kaybının yanı sıra kişisel verilerinin de tehdit altında olduğunu belirtti.

Sosyal medyada dolandırıcıların alışveriş ağı ortaya çıktı! 10 işi yakalandı
Mersin'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
#suç duyurusu
#siber suç
#yazılım
#dolandırma
#Bankacılık Güvenliği
#Cep Telefonu Güvenliği
#Yaşam
