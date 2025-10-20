Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Ekipler bile şaşkına döndü! Elini cebine attı, piton yılanı çıkardı

Konya'da ilginç bir olay yaşandı. Ekiplerin asayiş uygulaması sırasında bir şahsın cebinden yavru piton yılanı çıktı. Piton yılanına ekipler tarafından el konulurken şahsa idari para cezası uygulandı.

Ekipler bile şaşkına döndü! Elini cebine attı, piton yılanı çıkardı
'da polis ekiplerinin denetimleri sırasında çok ilginç bir olay yaşandı. Ekiplerin asayiş kontrolü sırasında bir şahsın cebinden yavru piton yılanı çıktı.

Ekipler bile şaşkına döndü! Elini cebine attı, piton yılanı çıkardı

PİTON YILANINA EL KONULDU

Şahsın cebinden çıkan yılanı gören yaşadıkları şoku atlatınca durumu ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, piton yılanına el koyarken ilgili şahsa da uyguladı.

Ekipler bile şaşkına döndü! Elini cebine attı, piton yılanı çıkardı

Ekipler tarafından teslim alınan yavru piton, sağlık kontrollerinin yapılması için Karatay veteriner hekimlerine teslim edildi.

Ekipler bile şaşkına döndü! Elini cebine attı, piton yılanı çıkardı

EKİPLER UYARDI: CEZAİ İŞLEM UYGULANIR

Doğa Koruma ekipleri, yaban hayvanlarını doğadan izinsiz almak, bulundurmak ve satmanın yasak olduğunu ve cezai işlem gerektirdiğini vurguladı.

Ekipler bile şaşkına döndü! Elini cebine attı, piton yılanı çıkardı
#konya
#idari para cezası
#hayvanat bahçesi
#Doğa Koruma
#Piton Yılanı
#Yaban Hayvanı
#Yaşam
