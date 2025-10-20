Ekipler bile şaşkına döndü! Elini cebine attı, piton yılanı çıkardı

Konya'da polis ekiplerinin denetimleri sırasında çok ilginç bir olay yaşandı. Ekiplerin asayiş kontrolü sırasında bir şahsın cebinden yavru piton yılanı çıktı.

PİTON YILANINA EL KONULDU

Şahsın cebinden çıkan yılanı gören yaşadıkları şoku atlatınca durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, piton yılanına el koyarken ilgili şahsa da idari para cezası uyguladı.

Ekipler tarafından teslim alınan yavru piton, sağlık kontrollerinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi veteriner hekimlerine teslim edildi.

EKİPLER UYARDI: CEZAİ İŞLEM UYGULANIR

Doğa Koruma ekipleri, yaban hayvanlarını doğadan izinsiz almak, bulundurmak ve satmanın yasak olduğunu ve cezai işlem gerektirdiğini vurguladı.