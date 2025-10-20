Ekipler bile şaşkına döndü! Elini cebine attı, piton yılanı çıkardı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Konya'da polis ekiplerinin denetimleri sırasında çok ilginç bir olay yaşandı. Ekiplerin asayiş kontrolü sırasında bir şahsın cebinden yavru piton yılanı çıktı.
Şahsın cebinden çıkan yılanı gören yaşadıkları şoku atlatınca durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, piton yılanına el koyarken ilgili şahsa da idari para cezası uyguladı.
Ekipler tarafından teslim alınan yavru piton, sağlık kontrollerinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi veteriner hekimlerine teslim edildi.
Doğa Koruma ekipleri, yaban hayvanlarını doğadan izinsiz almak, bulundurmak ve satmanın yasak olduğunu ve cezai işlem gerektirdiğini vurguladı.