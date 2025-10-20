Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Evde baygın bulundular! 80'lik dedelerin içkili gecesi hastanede bitti

Bursa'da yaşları 80'i bulan 3 vatandaşın içki gecesi hastanede bitti. Bir anda fenalaşan yaşlılar doğalgazdan zehirlendiklerini iddia ettiler. Hastanede yapılan kontrollerde ise 3 vatandaşın aldıkları yüksek oranlı alkolden zehirlendiği ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 10:52

Osmangazi ilçesinde 80 yaşlarındaki 3 vatandaş, evde alkol almaya başladı. Aradan geçen zamanla fenalaşan şahıslar 112 ekiplerini arayıp kendilerinin doğalgazdan zehirlendiğini belirtti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi.

Evde baygın bulundular! 80'lik dedelerin içkili gecesi hastanede bitti

DOĞALGAZDAN ZEHİRLENDİK DEDİLER

Baygın halde bulunan vatandaşlara ambulansta ilk müdahale yapılırken, tedavileri için farklı hastanelere sevk edildiler. Olayın yaşandığı evde doğalgaz kaçağı ihtimaline karşı ekipler tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Ancak yapılan kontrollerde herhangi bir gaz kaçağına rastlanmadı.

Evde baygın bulundular! 80'lik dedelerin içkili gecesi hastanede bitti

ALKOLDEN ZEHİRLENDİKLERİ ANLAŞILDI

Gerçeğin perdesi ise kısa sürede aralandı. Yapılan tetkiklerde, yaşlı adamların doğalgazdan değil, tükettikleri yüksek alkollü içeceklerden zehirlendikleri ortaya çıktı. Olay sonrası mahallede kısa süreli panik yaşandı. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evde baygın bulundular! 80'lik dedelerin içkili gecesi hastanede bitti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kırıkkale’de alkollü firarinin kaçışını Yunus timleri önledi
Kayseri’de alkollü sürücü dehşeti: Ağacı devirip tramvay durağına çarptı!
ETİKETLER
#yaşlılar
#Doğalgaz Zehirlenmesi
#Alkol Zehirlenmesi
#Bursa Osmangazi
#Sağlık Olayın
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.