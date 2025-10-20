Evde baygın bulundular! 80'lik dedelerin içkili gecesi hastanede bitti

Osmangazi ilçesinde 80 yaşlarındaki 3 vatandaş, evde alkol almaya başladı. Aradan geçen zamanla fenalaşan şahıslar 112 ekiplerini arayıp kendilerinin doğalgazdan zehirlendiğini belirtti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi.

DOĞALGAZDAN ZEHİRLENDİK DEDİLER

Baygın halde bulunan vatandaşlara ambulansta ilk müdahale yapılırken, tedavileri için farklı hastanelere sevk edildiler. Olayın yaşandığı evde doğalgaz kaçağı ihtimaline karşı ekipler tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Ancak yapılan kontrollerde herhangi bir gaz kaçağına rastlanmadı.

ALKOLDEN ZEHİRLENDİKLERİ ANLAŞILDI

Gerçeğin perdesi ise kısa sürede aralandı. Yapılan tetkiklerde, yaşlı adamların doğalgazdan değil, tükettikleri yüksek alkollü içeceklerden zehirlendikleri ortaya çıktı. Olay sonrası mahallede kısa süreli panik yaşandı. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.