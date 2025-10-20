Menü Kapat
14°
Yaşam
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Antalya, Teksas'a döndü! Kurşunlar havada uçuştu: 2 kişinin kanlar içinde yere yığıldığı anlar kamerada

Antalya'nın Serik ilçesinde husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2025
11:12
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
11:20

'nın ilçesinde sabah saatlerine doğru yaşanan olayda; iş yerine gelen Alper Al (22) ve Ahmet Koç (25) ile aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen kişiler arasında çıktı.

Antalya, Teksas'a döndü! Kurşunlar havada uçuştu: 2 kişinin kanlar içinde yere yığıldığı anlar kamerada

Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup karşılıklı olarak tabanca ve av tüfeğiyle birbirine açtı. Kurşunların hedefi olan Ahmet Koç iş yerinde, Alper Al ise olay yerinden kaçarken sokak üzerinde hayatını kaybetti.

Antalya, Teksas'a döndü! Kurşunlar havada uçuştu: 2 kişinin kanlar içinde yere yığıldığı anlar kamerada

EKİPLER KATİL ZANLILARININ PEŞİNDE

Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ise yaralandı. Yaralı kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya, Teksas'a döndü! Kurşunlar havada uçuştu: 2 kişinin kanlar içinde yere yığıldığı anlar kamerada

ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Koç ve Al'ın otomobille olay yerine geldikleri, birinin elinde tüfek olduğu, ardından taraflar arasında karşılıklı ateş açıldığı ve kaçmaya çalışan kişinin vurularak yere yığıldığı anlar yer aldı.

