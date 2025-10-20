Menü Kapat
 Ceyda Altun

Esenyurt'ta ehliyetsiz çocuk, kaçırdığı babasının kamyonetiyle dükkanın merdivenlerine çarptı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, babasının kamyonetini kaçıran çocuk, direksiyon hakimiyetini kaybedip iş yerinin merdivenlerine çarptı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2025
10:39
|
20.10.2025
20.10.2025
10:41

Olay geçtiğimiz cumartesi günü Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi 410 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ehliyeti olmayan 17 yaşındaki , babasının kamyonetiyle tur atmak istedi.

Esenyurt'ta ehliyetsiz çocuk, kaçırdığı babasının kamyonetiyle dükkanın merdivenlerine çarptı

Kısa bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden çocuk, hızla bir iş yerinin merdivenlerine çarparak durabildi. Araçta ve iş yerinde hasar meydana geldi.

Esenyurt'ta ehliyetsiz çocuk, kaçırdığı babasının kamyonetiyle dükkanın merdivenlerine çarptı

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazaya karışan çocuğa sağlık ekibi olay yerinde müdahale ederken, yaşanan anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta ehliyetsiz çocuk, kaçırdığı babasının kamyonetiyle dükkanın merdivenlerine çarptı
Esenyurt'ta ehliyetsiz çocuk, kaçırdığı babasının kamyonetiyle dükkanın merdivenlerine çarptı
#çocuk
#kaza
#güvenlik kamerası
#Kamyonet
#Ehliyetsiz Şoför
#Sibirsk
#Yaşam
