Ekim 20, 2025 11:22
Altın alacağı ve altın borcu olanlar dikkat! Uzmanlardan 'silinme' uyarısı

Altın fiyatları son dönemin en çok konuşulan konularından biri. Uzun ralli sonrası bir düzeltme gelse de fiyatlar oldukça yüksek. Özellikle de altın borcu olanlar için. Ancak uzmanlar, borç olarak altın verenlere dikkat çeken bir uyarıda bulunuyor: Zaman aşımı gerçekleşirse, dava açma hakkı ortadan kalkıyor. 

İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

ALACAKLAR '10 YIL' KAPSAMINDA 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) ilgili hükümlerine göre, özel bir düzenleme bulunmadığı takdirde altın dahil tüm alacak türleri 10 yıllık zaman aşımı kapsamına giriyor. Bu sürenin başlangıcı, borcun verildiği tarihten itibaren başlıyor. Süre dolduğunda ise alacaklılar, yasal yollardan haklarını talep edemiyor.

Sabah'ın haberine göre; uzmanlar, vatandaşları zaman aşımı riski konusunda uyarırken, altın alacağı nedeniyle açılan davaların Türkiye’de dört temel nedene dayandığını belirtiyor:

  • Evlilik sırasında takılan takıların iade edilmemesi,
  • Borç olarak verilen altınların geri ödenmemesi,
  • Kuyumculuk veya ticari ilişkilerde teslim edilmeyen altınlar,
  • Aile bireyleri arasında ödünç alınan altınların iade edilmemesi.

DÜĞÜN VİDEOLARINA DİKKAT 

Altın alacağına ilişkin davalar, miktarına göre Asliye Hukuk veya Sulh Hukuk Mahkemeleri'nde açılıyor. Eğer alacak evli çiftler arasında doğmuşsa, dosyalar Aile Mahkemeleri tarafından değerlendiriliyor.

 

Yargıtay’ın emsal kararlarına göre ise, düğün videoları altın alacak davalarında en güçlü deliller arasında kabul ediliyor. Düğün kayıtları, takıların kim tarafından takıldığını ve hangi tarafın mülkiyetinde olduğunu ortaya koyarak mahkeme kararlarında belirleyici rol oynayabiliyor.

 

Hukukçular, altın borcu ve alacağı bulunan vatandaşlara, hak kaybına uğramamak için sürelere dikkat etmeleri ve gerekirse zaman aşımı dolmadan hukuki yollara başvurmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

