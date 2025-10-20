Altın alacağı ve altın borcu olanlar dikkat! Uzmanlardan 'silinme' uyarısı

Altın fiyatları son dönemin en çok konuşulan konularından biri. Uzun ralli sonrası bir düzeltme gelse de fiyatlar oldukça yüksek. Özellikle de altın borcu olanlar için. Ancak uzmanlar, borç olarak altın verenlere dikkat çeken bir uyarıda bulunuyor: Zaman aşımı gerçekleşirse, dava açma hakkı ortadan kalkıyor.

İşte konuyla ilgili tüm detaylar...