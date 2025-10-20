Altın alacağı ve altın borcu olanlar dikkat! Uzmanlardan 'silinme' uyarısı

Kategoriler
Altın fiyatları son dönemin en çok konuşulan konularından biri. Uzun ralli sonrası bir düzeltme gelse de fiyatlar oldukça yüksek. Özellikle de altın borcu olanlar için. Ancak uzmanlar, borç olarak altın verenlere dikkat çeken bir uyarıda bulunuyor: Zaman aşımı gerçekleşirse, dava açma hakkı ortadan kalkıyor.
ALACAKLAR '10 YIL' KAPSAMINDA
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) ilgili hükümlerine göre, özel bir düzenleme bulunmadığı takdirde altın dahil tüm alacak türleri 10 yıllık zaman aşımı kapsamına giriyor. Bu sürenin başlangıcı, borcun verildiği tarihten itibaren başlıyor. Süre dolduğunda ise alacaklılar, yasal yollardan haklarını talep edemiyor.
Sabah'ın haberine göre; uzmanlar, vatandaşları zaman aşımı riski konusunda uyarırken, altın alacağı nedeniyle açılan davaların Türkiye’de dört temel nedene dayandığını belirtiyor:
Altın alacağına ilişkin davalar, miktarına göre Asliye Hukuk veya Sulh Hukuk Mahkemeleri'nde açılıyor. Eğer alacak evli çiftler arasında doğmuşsa, dosyalar Aile Mahkemeleri tarafından değerlendiriliyor.
Yargıtay’ın emsal kararlarına göre ise, düğün videoları altın alacak davalarında en güçlü deliller arasında kabul ediliyor. Düğün kayıtları, takıların kim tarafından takıldığını ve hangi tarafın mülkiyetinde olduğunu ortaya koyarak mahkeme kararlarında belirleyici rol oynayabiliyor.
Hukukçular, altın borcu ve alacağı bulunan vatandaşlara, hak kaybına uğramamak için sürelere dikkat etmeleri ve gerekirse zaman aşımı dolmadan hukuki yollara başvurmaları yönünde uyarıda bulunuyor.