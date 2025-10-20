Menü Kapat
14°
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

F-22 bile kaçamayacak! Çin görünmez uçakları tespit eden kuantum radarını geliştirdi

Çin, F-22 gibi görünmez özellikli savaş uçaklarını tespit edebilecek kuantum radarlar için hayati önem taşıyan, dört kanallı ve ultra düşük gürültülü tek foton algılayıcısının seri üretimine başladı.

Çin, ABD'nin F-22 Raptor gibi gelişmiş hayalet uçaklarını dahi tespit edebilme potansiyeline sahip kuantum radarlarına güç verecek bir foton algılayıcısının seri üretimine başladığını bildirdi.

South China Morning Post'un haberine göre, dört kanallı ve ultra düşük gürültü özelliğine sahip aygıtın dünyadaki ilk örnek olduğunu iddia ediyor. Ayrıca ürünün savunmadan iletişime kadar geniş bir uygulama yelpazesi mevcut.

F-22 bile kaçamayacak! Çin görünmez uçakları tespit eden kuantum radarını geliştirdi

HAYALET UÇAKLAR İÇİN TEHDİT: TEK BİR FOTONU BİLE YAKALIYOR

Çin'in Anhui eyaletindeki Kuantum Bilgi Mühendisliği Teknoloji Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen foton yakalayıcı, enerjinin en küçük birimi olan tek bir parçacığı bile tespit edebiliyor. Ultra hassas olarak tanımlanan cihazın seri üretimi, Pekin'in kuantum bilgi teknolojisi için hayati bileşenleri yerli imkanlarla üretme hedefine ulaşmasını sağlayacak.

Normal şartlarda insanlar bir nesneyi gördüğünde, göze sayısız fotonun girmesiyle görüntü oluşuyor. Tek bir fotonu ayrıştırmak; şiddetli yağmur ve şimşek çakarken yere düşen tek bir kum tanesinin sesini ayırt etmeye eşdeğer bir başarı olarak nitelendiriliyor.

Bu teknoloji sayesinde en ufak sinyallerin bile saptanabiliyor ve izlenebiliyor.

F-22 bile kaçamayacak! Çin görünmez uçakları tespit eden kuantum radarını geliştirdi

KUANTUM RADARLAR HAYALET TEKNOLOJİYİ NASIL AŞACAK?

Günümüzde kullanılan F-22 ve F-35 gibi çoğu hayalet (stealth) jet, geleneksel radarların sinyallerini emmek veya saptırmak için özel dış kaplamaya ve tasarımsal değişikliklere güveniyor.

Ancak kuantum radarları, uzun vadede durumu tamamen değiştirebilecek bir teknoloji vaat ediyor. Kuantum radarlar, hayalet uçağa çarptıktan sonra kuantum özelliklerini değiştiren fotonlar gönderiyor. Yani uçak tarafından oluşturulan sahte sinyaller bile kuantum radarların yaydığı fotonların özellikleriyle eşleşemeyecek.

Tek birim fotonlar hayalet uçağa çarptıktan sonra radara ulaştığında, incelenerek uçağın konumu açığa çıkarılabiliyor.

Çin yıllar önce yaklaşık 100 kilometre menzile sahip bir kuantum radar sistemi geliştirmişti. Yeni dört kanallı tek foton algılayıcısı ise sistemin yeteneklerini geliştirebilir. Aygıt, mümkün olduğunca çok ışık kaynağından veya kaynağın farklı bölümlerinden eş zamanlı tespiti ve takibi iyileştirerek görüntüleme hızını önemli ölçüde artırıyor.

F-22 bile kaçamayacak! Çin görünmez uçakları tespit eden kuantum radarını geliştirdi

Ayrıca kuantum radarların, geleneksel sistemlere göre daha az güç tüketeceği ve çok sayıda platforma kolayca yerleştirilebileceği belirtiliyor. Bu durum radarların tespitini zorlaştırırken, düşük görünürlükteki hedeflerin saptanmasını da sağlıyor.

Çin, yeni dört kanallı algılayıcının, piyasadaki diğer tek kanallı ürünlerin sadece dokuzda biri kadar küçüklükte olduğunu iddia ediyor.

