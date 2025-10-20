Menü Kapat
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Epic Games, Amazon, Zoom çöktü mü? 20 Ekim 3 platforma da erişim problemleri yaşanmaya başladı

20 Ekim 2025 Pazartesi günü aralarında Epic Games, Amazon ve Zoom'un bulunduğu birçok internet sitesi ve platformda erişim problemleri yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından Epic Games, Amazon, Zoom çöktü mü, neden açılmıyor, erişim engeli mi geldi sorularının cevapları araştırılamaya başlandı. Erişim problemleri sabah saatlerinde başladı.

Epic Games, Amazon, Zoom çöktü mü? 20 Ekim 3 platforma da erişim problemleri yaşanmaya başladı
Bugün aralarında Canva, , Amazon, ve 'un bulunduğu birçok platformda erişim problemleri yaşanmaya başladı. Sabah saat 10.00 sıralarında başlayan erişim problemleri nedeniyle kullanıcılar platformlara giriş yapamadı.

Kullanıcılar tarafından Epic Games, Amazon, Zoom çöktü mü, neden açılmıyor, erişim engeli mi geldi sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Epic Games, Amazon, Zoom çöktü mü? 20 Ekim 3 platforma da erişim problemleri yaşanmaya başladı

EPİC GAMES ÇÖKTÜ MÜ 20 EKİM?

Epic Games'te sorun yaşayan kullanıcıların yüzde 55'i sunuculara bağlanamadıklarını belirtti. Sorun yaşayan kalan yüzde 45 kullanıcının ise oturum açma konusunda problemlerle karşılaştığını ifade etti.

Downdetector platformu tarafından paylaşılan 20 Ekim Epic Games hata raporu ise şöyle:

Epic Games, Amazon, Zoom çöktü mü? 20 Ekim 3 platforma da erişim problemleri yaşanmaya başladı

AMAZON ÇÖKTÜ MÜ 20 EKİM?

Amazon'da ise kullanıcılar internet sitesine giriş yaparken sorun yaşıyor. Amazon'un internet sitesi, mobil uygulamasında kullanıcılar sepete ürün eklerken problem yaşadıklarını ifade ettiler. Yaşanan problemlerin teknik bir sorundan dolayı kaynaklandığı tahmin ediliyor. Amazon tarafından yaşanan teknik problemin kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

Epic Games, Amazon, Zoom çöktü mü? 20 Ekim 3 platforma da erişim problemleri yaşanmaya başladı

ZOOM ÇÖKTÜ MÜ 20 EKİM?

Kullanıcılarının görüntülü ve sesli bir şekilde toplantı gerçekleştirmesine imkan sağlayan Zoom platformunda da teknik bir problem meydana geldi. Yaşanan sorunların yetkililer tarafından kısa süre içerisinde çözülmesi ve kullanıcıların tekrardan platforma erişim sağlaması bekleniyor. Konuyla ilgili henüz yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

Epic Games, Amazon, Zoom çöktü mü? 20 Ekim 3 platforma da erişim problemleri yaşanmaya başladı

İNTERNETTE SORUN MU VAR 20 EKİM?

20 Ekim 2025 Pazartesi günü Amazon, Canva, Zoom, Snapchat ve Epic Games gibi platformlarda yaşanan problemin nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Amazon'un sunucu hizmeti olan "Amazon Web Services (AWS)" kaynaklı bir problem olduğu tahmin ediliyor. Amazon sunucularında meydana gelen hatanın kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

Epic Games, Amazon, Zoom çöktü mü? 20 Ekim 3 platforma da erişim problemleri yaşanmaya başladı
#snapchat
#epic games
#amazon prime video
#zoom
#Canva
#Aws Outage
#Aktüel
