Epic Games, Amazon, Zoom çöktü mü? 20 Ekim 3 platforma da erişim problemleri yaşanmaya başladı

Bugün aralarında Canva, Snapchat, Amazon, Epic Games ve Zoom'un bulunduğu birçok platformda erişim problemleri yaşanmaya başladı. Sabah saat 10.00 sıralarında başlayan erişim problemleri nedeniyle kullanıcılar platformlara giriş yapamadı.

Kullanıcılar tarafından Epic Games, Amazon, Zoom çöktü mü, neden açılmıyor, erişim engeli mi geldi sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

EPİC GAMES ÇÖKTÜ MÜ 20 EKİM?

Epic Games'te sorun yaşayan kullanıcıların yüzde 55'i sunuculara bağlanamadıklarını belirtti. Sorun yaşayan kalan yüzde 45 kullanıcının ise oturum açma konusunda problemlerle karşılaştığını ifade etti.

Downdetector platformu tarafından paylaşılan 20 Ekim Epic Games hata raporu ise şöyle:

AMAZON ÇÖKTÜ MÜ 20 EKİM?

Amazon'da ise kullanıcılar internet sitesine giriş yaparken sorun yaşıyor. Amazon'un internet sitesi, mobil uygulamasında kullanıcılar sepete ürün eklerken problem yaşadıklarını ifade ettiler. Yaşanan problemlerin teknik bir sorundan dolayı kaynaklandığı tahmin ediliyor. Amazon tarafından yaşanan teknik problemin kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

ZOOM ÇÖKTÜ MÜ 20 EKİM?

Kullanıcılarının görüntülü ve sesli bir şekilde toplantı gerçekleştirmesine imkan sağlayan Zoom platformunda da teknik bir problem meydana geldi. Yaşanan sorunların yetkililer tarafından kısa süre içerisinde çözülmesi ve kullanıcıların tekrardan platforma erişim sağlaması bekleniyor. Konuyla ilgili henüz yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

İNTERNETTE SORUN MU VAR 20 EKİM?

20 Ekim 2025 Pazartesi günü Amazon, Canva, Zoom, Snapchat ve Epic Games gibi platformlarda yaşanan problemin nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Amazon'un sunucu hizmeti olan "Amazon Web Services (AWS)" kaynaklı bir problem olduğu tahmin ediliyor. Amazon sunucularında meydana gelen hatanın kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.