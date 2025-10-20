Menü Kapat
14°
 Hüseyin Bahcivan

Snapchat çöktü mü? 20 Ekim sosyal medya platformuna erişim problemleri yaşanıyor

Dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Snapchat'te erişim problemleri yaşanmaya başladı. 20 Ekim 2025 Pazartesi günü başlayan erişim problemlerinin ardından kullanıcılar Snapchat çöktü mü, engellendi mi sorularının cevaplarını merak ediyor. Snapchat'in yanı sıra bazı platformlarda da erişim problemleri yaşanıyor.

Snapchat çöktü mü? 20 Ekim sosyal medya platformuna erişim problemleri yaşanıyor
20.10.2025
20.10.2025
20.10.2025 11:18

ABD merkezli sosyal medya platformu 'te 20 Ekim 2025 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren erişim problemleri yaşanmaya başladı. Kullanıcılar platforma bağlanamadıklarını, mesajların gitmediğini ve gönderi paylaşamadıklarını belirtti.

Kullanıcılar tarafından Snapchat çöktü mü, erişim engeli mi geldi sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Snapchat çöktü mü? 20 Ekim sosyal medya platformuna erişim problemleri yaşanıyor

SNAPCHAT ÇÖKTÜ MÜ 20 EKİM?

Snapchat''te bugün saat 09.59 sıralarından itibaren erişim problemleri meydana geldi. platformu tarafından açıklanan bilgilere göre kullanıcıların yüzde 77'si oturum açarken sorun yaşıyor. Yüzde 15'inin fotoğraf yükleme, yüzde 8'inin ise internet sitesinde problemlerle karşılaştığı belirtildi.

Downdetector tarafından paylaşılan Snapchat'in 24 saatlik hata raporu ise şöyle:

Snapchat çöktü mü? 20 Ekim sosyal medya platformuna erişim problemleri yaşanıyor

SNAPCHAT ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ 20 EKİM?

Snapchat'te erişim engeli geldiğine dair yetkililer tarafından yapılmış herhangi bir açıklama gelmedi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Snapchat'e getirilmiş herhangi bir erişim engeli kararı bulunmuyor. Yaşanan problemin teknik bir sorundan dolayı kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Snapchat çöktü mü? 20 Ekim sosyal medya platformuna erişim problemleri yaşanıyor
#snapchat
#downdetector
#erişim problemi
#çökme
#teknik sorun
#Aktüel
