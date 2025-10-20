Snapchat çöktü mü? 20 Ekim sosyal medya platformuna erişim problemleri yaşanıyor

ABD merkezli sosyal medya platformu Snapchat'te 20 Ekim 2025 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren erişim problemleri yaşanmaya başladı. Kullanıcılar platforma bağlanamadıklarını, mesajların gitmediğini ve gönderi paylaşamadıklarını belirtti.

Kullanıcılar tarafından Snapchat çöktü mü, erişim engeli mi geldi sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

SNAPCHAT ÇÖKTÜ MÜ 20 EKİM?

Snapchat''te bugün saat 09.59 sıralarından itibaren erişim problemleri meydana geldi. Downdetector platformu tarafından açıklanan bilgilere göre kullanıcıların yüzde 77'si oturum açarken sorun yaşıyor. Yüzde 15'inin fotoğraf yükleme, yüzde 8'inin ise internet sitesinde problemlerle karşılaştığı belirtildi.

Downdetector tarafından paylaşılan Snapchat'in 24 saatlik hata raporu ise şöyle:

SNAPCHAT ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ 20 EKİM?

Snapchat'te erişim engeli geldiğine dair yetkililer tarafından yapılmış herhangi bir açıklama gelmedi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Snapchat'e getirilmiş herhangi bir erişim engeli kararı bulunmuyor. Yaşanan problemin teknik bir sorundan dolayı kaynaklandığı tahmin ediliyor.