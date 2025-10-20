Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

GSS borcu silinecek mi son dakika? GSS borçlarına af düzenlemesi

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarına gelmesi beklenen af Türkiye'nin gündeminde. Binlerce vatandaşın gündeminde olan GSS borçları hakkında silinecek mi sorusu araştırılıyor. 10 milyona yakın vatandaşın 100 milyar TL'yi aşan GSS borcu ertelenecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
GSS borcu silinecek mi son dakika? GSS borçlarına af düzenlemesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 11:36

kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta olarak tanımlanan GSS borcu silinecek mi merak ediliyor.

GSS BORCU SİLİNECEK Mİ SON DAKİKA?

Takvim'de yer alan habere göre 10 milyona yakın vatandaşın 100 milyarın üzerindeki bulunuyor. 2015 senesine kadar birçok düzenleme çıkarılırken GSS prim borçlarına SGK tarafından yapılandırma yapıldı. Yasal düzenlemenin kanunlaşması durumunda 1.491.012 zorunlu GSS'linin 2015 yılına ait 554.195.580 TL asıl, 2.574.137.597 TL gecikme cezası ve gecikme zammı olmak üzere toplam 3.128.333.178 TL borcu silinecek.

GSS borcu silinecek mi son dakika? GSS borçlarına af düzenlemesi

GSS BORCU NEDİR?

Genel , herkesin sağlık hizmetlerinden eşit olarak yararlanabilmesi için zorunlu hale gelen sigorta türüdür. SFK tarafından yönetilen GSS, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini sağlar. Çalışan kişilere GSS primi işveren tarafından ödenirken sigortalı olmayanların primleri kendi ödemesi gerekiyor. GSS prim ödemelerinin yapılmaması durumunda GSS prim borcu meydana gelir.

GSS borcu silinecek mi son dakika? GSS borçlarına af düzenlemesi

GSS BORCU NASIL, NEREDEN ÖDENİR?

GSS prim borcu birçok şekilde ödenebiliyor. Vatandaşlar e Devlet üzerinden sorgulama yaptıktan sonra ödemelerini gerçekleştirebiliyor. SGK Borç Bilgilendirme veya GSS Borç Sorgulama hizmetini seçtikten sonra adımları izlemelisiniz.

en yakın SGK İl Müdürlüğü'ne veya Sosyal Güvenlik Merkezine giderek de bilgi alabiliyorsunuz. Bir diğer ödeme yöntemi ise vergi daireleri veya banka şubeleri aracılığıyla gerçekleşebiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hükümet düğmeye bastı! GSS borçlarına af geliyor: 3,1 milyarlık borç silinecek
ETİKETLER
#sağlık sigortası
#gss prim borcu
#Gss Borcu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.