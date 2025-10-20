GSS borcu silinecek mi son dakika? GSS borçlarına af düzenlemesi

kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta olarak tanımlanan GSS borcu silinecek mi merak ediliyor.

GSS BORCU SİLİNECEK Mİ SON DAKİKA?

Takvim'de yer alan habere göre 10 milyona yakın vatandaşın 100 milyarın üzerindeki GSS prim borcu bulunuyor. 2015 senesine kadar birçok düzenleme çıkarılırken GSS prim borçlarına SGK tarafından yapılandırma yapıldı. Yasal düzenlemenin kanunlaşması durumunda 1.491.012 zorunlu GSS'linin 2015 yılına ait 554.195.580 TL asıl, 2.574.137.597 TL gecikme cezası ve gecikme zammı olmak üzere toplam 3.128.333.178 TL borcu silinecek.

GSS BORCU NEDİR?

Genel Sağlık Sigortası, herkesin sağlık hizmetlerinden eşit olarak yararlanabilmesi için zorunlu hale gelen sigorta türüdür. SFK tarafından yönetilen GSS, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini sağlar. Çalışan kişilere GSS primi işveren tarafından ödenirken sigortalı olmayanların primleri kendi ödemesi gerekiyor. GSS prim ödemelerinin yapılmaması durumunda GSS prim borcu meydana gelir.

GSS BORCU NASIL, NEREDEN ÖDENİR?

GSS prim borcu birçok şekilde ödenebiliyor. Vatandaşlar e Devlet üzerinden sorgulama yaptıktan sonra ödemelerini gerçekleştirebiliyor. SGK Borç Bilgilendirme veya GSS Borç Sorgulama hizmetini seçtikten sonra adımları izlemelisiniz.

en yakın SGK İl Müdürlüğü'ne veya Sosyal Güvenlik Merkezine giderek de bilgi alabiliyorsunuz. Bir diğer ödeme yöntemi ise vergi daireleri veya banka şubeleri aracılığıyla gerçekleşebiliyor.